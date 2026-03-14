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₹19.50 लाख करोड़ डूबे, सेबी प्रमुख ने दी निवेशकों को सलाह, क्या शेयर बाजार यहां से लेगा करवट?

Mar 14, 2026 02:30 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market News सेबी मुखिया बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी हैं। जिससे बाजार में एक बार फिर से स्थिरता आए। उन्होंने रिटेल निवेशकों को इस अत्यधिक उतार और चढ़ाव वाले दौर में धैर्य बनाए रखने की सलाह दी है।

₹19.50 लाख करोड़ डूबे, सेबी प्रमुख ने दी निवेशकों को सलाह, क्या शेयर बाजार यहां से लेगा करवट?

Stock Market News: शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से रिटेल निवेशकों को इस हलचल के बीच धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है। तुहीन कांत पांडे ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों की वजह से स्टॉक मार्केट पर प्रभाव पड़ा है। वो आगे कहते हैं कि यह अत्यधिक उतार और चढ़ाव वाला समय ज्यादा दिन तक नहीं रहता है।

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‘धैर्य बनाए रखें निवेशक’

सेबी मुखिया बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी हैं। जिससे बाजार में एक बार फिर से स्थिरता आए। उन्होंने रिटेल निवेशकों को इस अत्यधिक उतार और चढ़ाव वाले दौर में धैर्य बनाए रखने की सलाह दी है। तुहिन कांत पांडे कहते हैं कि शेयर बाजारों की असली परीक्षा तब है जब इसमें उतार और चढ़ाव आता है। तभी पता चलता है कि सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर रहा है या नहीं।

तुहीन कांत पांडे कहते हैं कि बीते एक दशक के दौरान घरेलू शेयर बाजार तेजी के साथ विकास करने में सफल रहा है। जैसे बाजार आगे बढ़ता है वैसे वह वैश्विक घटनाक्रमों से और जुड़ जाता है। तुहीन कहते हैं, ‘खबर और ओपिनियन बहुत तेजी के साथ घूमता है। बाजार इनपर तुरंत रिएक्ट भी करता है।’

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शेयर बाजारों में भारी गिरावट

शुक्रवार को एक बार फिर घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। कल सेंसेक्स 1470 अंक की गिरावट के बाद 74563 अंक पर बंद हुआ था। वहीं, निफ्टी 488 अंक की गिरावट के बाद 23151 अंक पर बंद हुआ था।

घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट की वजह से निवेशकों के 19.30 लाख करोड़ रुपये इन 5 कारोबारी दिन में डूब गए। शुक्रवार को अकेले 9.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान निवेशकों को उठाना पड़ा।

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कच्चा तेल बना सिरदर्द

दुनिया भर के लिए इस समय कच्चा तेल सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर उभरा है। ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता प्रभावित हुआ है। जिसकी वजह कच्चे तेल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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