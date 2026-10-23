बाजार में ब्लैक फ्राइडे ...₹10 लाख करोड़ स्वाहा, क्यों बिगड़ा निवेशकों का मूड?
मुख्य बातें
- सेंसेक्स अपने इंट्रा-डे हाई 73,766 अंक से 1314 अंक टूटकर 72,452 अंक के निचले स्तर तक आ गया
- वहीं, निफ्टी इंडेक्स भी अपने इंट्रा-डे हाई से 400 अंक तक टूटकर 22,372 अंक के निचले स्तर पर आ गया
भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को एक बार फिर से सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स भरभरा गए। सेंसेक्स अपने इंट्रा-डे हाई 73,766 अंक से 1314 अंक टूटकर 72,452 अंक के निचले स्तर तक आ गया। इस गिरावट से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण करीब 10 लाख करोड़ रुपये घट गया। इसी तरह, निफ्टी इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट देखी गई। निफ्टी अपने इंट्रा-डे हाई से 400 अंक तक टूटकर 22,372 अंक के निचले स्तर पर आ गया। अब सवाल है कि शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है? आइए समझ लेते हैं।
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल
बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेजी रही। दरअसल, सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ते संघर्ष से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ी है। लाल सागर के पास अहम समुद्री रास्तों पर खतरे ने भी चिंता बढ़ाई है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड का भाव 114 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया।
इसका असर भारत पर पड़ने की आशंका है। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में तेल महंगा होने से आयात बिल, महंगाई और कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।
फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें
बाजार की नजर फेड की 27-28 अक्टूबर की बैठक और अमेरिकी महंगाई के अहम आंकड़ों पर है। दरअसल, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ने की आशंका है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को फिर से बढ़ा सकता है। ब्याज दरें ऊंची रहने से उभरते बाजारों में निवेश का आकर्षण घट सकता है।
बिकवाली का बाजार पर दबाव
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने गुरुवार को भारतीय शेयरों में करीब 3,459 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इससे पहले, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 1,022.32 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। अक्टूबर में अब तक 14 कारोबारी सत्रों में से 11 में विदेशी निवेशक बिकवाल रहे हैं। लगातार बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ा है।
-शुक्रवार को स्मॉल और मिड कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई। निफ्टी स्मॉलकैप 100 करीब 4% और निफ्टी मिडकैप 100 लगभग 3% गिर गया। मेटल, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर के सूचकांकों में भी 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट, डॉ. वी.के.विजयकुमार ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल अर्थव्यवस्था और बाजारों के लिए एक बड़ी नकारात्मक बात बनी हुई है। हालांकि, उन्होंने कुछ अन्य कारकों की ओर इशारा किया जो इक्विटी को सहारा दे सकते हैं। इनमें अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट, रुपये का मजबूत होना और जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO में अलॉटमेंट के बाद वहां फंसा पैसा वापस आना शामिल है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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