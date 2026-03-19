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जंग की आग में झुलस रहा शेयर बाजार, 4 महीने में कैसे 12000 अंक टूटा सेंसेक्स?

Mar 19, 2026 05:36 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बीते एक दिसंबर 2025 को सेंसेक्स 86159 अंक पर था, जो इसका ऑल टाइम हाई है। कहने का मतलब है कि 4 महीने से भी कम समय में सेंसेक्स ने यह गिरावट देखा गया है। निफ्टी की बात करें तो यह 26,373.20 अंक से टूटकर 23000 अंक के स्तर पर आ गया है।

जंग की आग में झुलस रहा शेयर बाजार, 4 महीने में कैसे 12000 अंक टूटा सेंसेक्स?

Stock market crash: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 19 मार्च को बड़ी सुनामी आ गई। इस सुनामी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों में हाहाकार मच गया और निवेशकों के एक दिन में करीब 13 लाख करोड़ रुपये डूब गए।

गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी का हाल?

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 2,496.89 अंक यानी 3.26 प्रतिशत का गोता लगाकर 74,207.24 अंक पर बंद हुआ। जून, 2024 के बाद सेंसेक्स में एक दिन में यह सबसे बड़ी गिरावट है। कारोबार के दौरान, यह 2,753.18 अंक टूटकर 73,950.95 अंक पर आ गया था। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी भी 775.65 अंक यानी 3.26 प्रतिशत टूटकर 23,002.15 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से करीब 12 हजार अंक टूट चुका है। बीते एक दिसंबर 2025 को सेंसेक्स 86159 अंक पर था, जो इसका ऑल टाइम हाई है। कहने का मतलब है कि 4 महीने से भी कम समय में सेंसेक्स ने यह गिरावट देखा गया है। निफ्टी की बात करें तो यह 26,373.20 अंक से टूटकर 23000 अंक के स्तर पर आ गया है। कहने का मतलब है कि निफ्टी 3000 अंक टूट चुका है।

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गिरावट के कारण

शेयर बाजार में गुरुवार को तात्कालिक गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से आई है। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 6.75 प्रतिशत चढ़कर 114.8 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गयी। यह वृद्धि कतर में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस संयंत्र और कुवैत में दो तेल रिफाइनरियों पर ईरान के हमले के बाद हुई।

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बता दें कि ईरान ने गुरुवार को अपने पड़ोसी देशों के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले तेज कर दिए। उसने लाल सागर स्थित सऊदी अरब की एक रिफाइनरी को निशाना बनाया और कतर के एलएनजी संयंत्रों और कुवैत की दो तेल रिफाइनरियों पर भी हमले किये। यह हमला इजराइल के उसके मुख्य प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हमले के जवाब में किया गया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी से इस तनाव के और बढ़ने की आशंका है। वहीं, अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने बुधवार को समाप्त दो दिवसीय बैठक में नीतिगत दरों को 3.5 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत के बीच स्थिर रखने का फैसला किया। इससे अमेरिका के साथ एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों में भी बड़ी गिरावट आई।

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अगर पिछले चार महीने के हालात को देखें तो अमेरिका के टैरिफ अटैक का भी बड़ा फैक्टर रहा है। पिछले कुछ महीने में अमेरिका की ओर से भारत समेत दुनियाभर के कई देशों के आइटम पर टैरिफ लगाए जाने से बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ा है। इसके अलावा रुपये की गिरावट ने भी बाजार की चाल को सुस्त कर दी है। बता दें कि रुपया, डॉलर के मुकाबले 92 रुपये के स्तर को पार कर चुका है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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