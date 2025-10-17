Hindustan Hindi News
शेयर मार्केट ने लगातार तीसरे दिन भी बिखेरा जलवा, उछाल के 3 मजबूत कारण

शेयर मार्केट ने लगातार तीसरे दिन भी बिखेरा जलवा, उछाल के 3 मजबूत कारण

संक्षेप: Stock Market Updates: भारतीय शेयर मार्केट लगातार तीसरे दिन भी जलवा बिखेर रहा है। घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांकों बीएसई के सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी 50 में लगातार तीसरे सत्र तेजी दर्ज की गई। यह तेजी वैश्विक बाजारों में नरमी के बावजूद आई है।

Fri, 17 Oct 2025 01:05 PM
Stock Market Updates: भारतीय शेयर मार्केट लगातार तीसरे दिन भी जलवा बिखेर रहा है। घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांकों बीएसई के सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी 50 में लगातार तीसरे सत्र तेजी दर्ज की गई। यह तेजी वैश्विक बाजारों में नरमी के बावजूद आई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 600 अंक से अधिक चढ़कर 84,100 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 ने 25,781 का स्तर हासिल कर लिया। हालांकि, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में मंदी का रुख रहा।

तीन दिन में कितनी बढ़त?

इन तीन सत्रोंमें सेंसेक्स 2,000 अंक (2.5%) से अधिक और निफ्टी 50 ने भी 2.4% की छलांग लगाई है।

भारतीय शेयर बाजार में तेजी के मुख्य कारण

1. बड़े शेयरों में शॉर्ट कवरिंग

विशेषज्ञोंका कहना है कि निवेशक भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े शेयरों में अपने 'शॉर्ट पोजीशन' (गिरावट की उम्मीद में लिए गए दांव) बंद कर रहे हैं, जिससे बाजार में तेजी आ रही है। साथ ही, हाल के संशोधन के बाद निफ्टी 50 के शेयर सस्ते हो गए हैं, जिससे बड़े शेयरों में खरीदारी बढ़ी है।

2. तिमाही नतीजों ने बनाई रफ्तार

सितंबर तिमाहीके नतीजे अब तक उम्मीदों के अनुरूप रहे हैं। इनमें कोई नकारात्मक चौंकाने वाली बात नहीं रही। हालांकि अभी बड़े बैंकों के नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन मौजूदा रुझान स्थिर है। रिलायंस के आज नतीजे आने हैं और इससे मजबूत विकास की उम्मीद है। विशेषज्ञों को अगली तिमाही से मुनाफे में और सुधार की उम्मीद है, जिसका असर बाजार में अभी से दिख रहा है।

3. विदेशी निवेशकों की वापसी

विदेशीसंस्थागत निवेशक (FII) एक बार फिर भारतीय शेयरों को खरीद रहे हैं। पिछले सत्र में उन्होंने नकदी बाजार में 997.29 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। पिछले हफ्ते भी उन्होंने लगभग 3,000 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की, जो कई हफ्तों बाद पहली बार हुआ है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
