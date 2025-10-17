शेयर मार्केट ने लगातार तीसरे दिन भी बिखेरा जलवा, उछाल के 3 मजबूत कारण

संक्षेप: Stock Market Updates: भारतीय शेयर मार्केट लगातार तीसरे दिन भी जलवा बिखेर रहा है। घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांकों बीएसई के सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी 50 में लगातार तीसरे सत्र तेजी दर्ज की गई। यह तेजी वैश्विक बाजारों में नरमी के बावजूद आई है।

Stock Market Updates: भारतीय शेयर मार्केट लगातार तीसरे दिन भी जलवा बिखेर रहा है। घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांकों बीएसई के सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी 50 में लगातार तीसरे सत्र तेजी दर्ज की गई। यह तेजी वैश्विक बाजारों में नरमी के बावजूद आई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 600 अंक से अधिक चढ़कर 84,100 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 ने 25,781 का स्तर हासिल कर लिया। हालांकि, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में मंदी का रुख रहा।

तीन दिन में कितनी बढ़त? इन तीन सत्रोंमें सेंसेक्स 2,000 अंक (2.5%) से अधिक और निफ्टी 50 ने भी 2.4% की छलांग लगाई है।

भारतीय शेयर बाजार में तेजी के मुख्य कारण 1. बड़े शेयरों में शॉर्ट कवरिंग विशेषज्ञोंका कहना है कि निवेशक भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े शेयरों में अपने 'शॉर्ट पोजीशन' (गिरावट की उम्मीद में लिए गए दांव) बंद कर रहे हैं, जिससे बाजार में तेजी आ रही है। साथ ही, हाल के संशोधन के बाद निफ्टी 50 के शेयर सस्ते हो गए हैं, जिससे बड़े शेयरों में खरीदारी बढ़ी है।

2. तिमाही नतीजों ने बनाई रफ्तार सितंबर तिमाहीके नतीजे अब तक उम्मीदों के अनुरूप रहे हैं। इनमें कोई नकारात्मक चौंकाने वाली बात नहीं रही। हालांकि अभी बड़े बैंकों के नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन मौजूदा रुझान स्थिर है। रिलायंस के आज नतीजे आने हैं और इससे मजबूत विकास की उम्मीद है। विशेषज्ञों को अगली तिमाही से मुनाफे में और सुधार की उम्मीद है, जिसका असर बाजार में अभी से दिख रहा है।