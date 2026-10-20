दशहरा पर आज शेयर बाजार बंद, सोने-चांदी के रेट भी जारी नहीं होंगे
मुख्य बातें
- Stock Market Holiday: दशहरा की छुट्टी के कारण आज शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी
- निवेशक बुधवार, 21 अक्टूबर को बाजार खुलने पर कारोबार कर सकेंगे
Stock Market Holiday: दशहरा के अवसर पर मंगलवार, 20 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार बंद रहेगा। वहीं, IBJA आज सोने-चांदी के रेट भी जारी नहीं करेगा। जबकि, शाम को एमसीएक्स में ट्रेडिंग होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के 2026 के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी मार्केट में आज ट्रेडिंग नहीं होगी। सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट भी बंद रहेगा। बाजार में सामान्य कारोबार बुधवार, 21 अक्टूबर से फिर शुरू होगा।
दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और देशभर में प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। त्योहार के चलते शेयर बाजार में निवेशकों और कारोबारियों को एक दिन का अवकाश मिलेगा।
MCX पर शाम के सत्र में होगा कारोबार
कमोडिटी बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सुबह के सत्र में कारोबार बंद रहेगा। हालांकि, एक्सचेंज के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम के सत्र में ट्रेडिंग शुरू होगी। इससे कमोडिटी बाजार के प्रतिभागियों को शाम में कारोबार करने का मौका मिलेगा।
2026 में शेयर बाजार की अगली छुट्टियां
दशहरा के बाद 2026 में शेयर बाजार के कैलेंडर में तीन और निर्धारित ट्रेडिंग छुट्टियां शामिल हैं।
10 नवंबर, मंगलवार: दिवाली-बलिप्रतिपदा
24 नवंबर, मंगलवार: गुरु नानक जयंती
25 दिसंबर, शुक्रवार: क्रिसमस
इसके अलावा, दिवाली लक्ष्मी पूजन के अवसर पर रविवार, 8 नवंबर 2026 को विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाएगा।
सोमवार को आया था गिरावट का तूफान
सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का तूफान आया था। सेंसेक्स-निफ्टी दो दिन की तेजी के बाद जोरदार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 876 अंक लुढ़क गया और निफ्टी 22,888 पर आ गया। इसकी वजह प्राइवेट बैंकों के शेयरों में गिरावट, खासकर HDFC Bank और Axis Bank, और कमजोर ग्लोबल ट्रेंड रहे।
30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 876 अंक यानी 1.17 फीसदी गिरकर 73,852 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 1,020 अंक यानी 1.36 फीसदी तक गिरकर 73,708 पर आ गया था।
50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 257 अंक यानी 1.11 फीसदी गिरकर 22,888 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में एक्सिस बैंक का शेयर 3.85 फीसदी गिरा, भले ही इस प्राइवेट बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 39.4 फीसदी बढ़ाकर 7,704.67 करोड़ रुपये बताया। इसमें कोर इनकम बढ़ने और एसेट क्वालिटी सुधरने का सहारा मिला।
स्कूल-कॉलेज और बैंक भी हैं बंद
दशहरा की छुट्टी केवल शेयर और कमोडिटी मार्केट में ही नहीं है, बल्कि आज के दिन स्कूल-कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और बैंकों में भी है। आज देश के लगभग सभी राज्यों में बैंक बंद हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें