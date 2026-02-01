Stock Market Budget Day Live: पिछले 25 साल से बजट डे पर कैसा रहा है शेयर मार्केट का मूड

संक्षेप: Stock Market Budget Day Live: केंद्रीय बजट 2025 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया जाना है। रविवार के बावजूद, भारतीय शेयर बाजार खुले रहेंगे। आइए आंकड़ो से समझें कि पिछले 25 साल से बजट डे पर बाजार का मूड कैसा रहा है।

Stock Market Budget Day Live: केंद्रीय बजट 2025 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया जाना है। रविवार के बावजूद, भारतीय शेयर बाजार खुले रहेंगे। एनएसई-बीएसई पर ट्रेडिंग रोज की तरह होगी। ऐतिहासिक रुझानों को देखते हुए, बाजार के सहभागी बजट के दिन तेज इंट्राडे उतार-चढ़ाव के लिए तैयार हैं, क्योंकि बजट निवेशक भावना का एक प्रमुख चालक बना हुआ है।

पिछले 25 साल से बजट डे पर कैसा रहा बाजार का मूड लाइव मिंट के मुताबिक पिछले 25 वर्षों के 1 फरवरी के बजट सत्रों को देखें, तो भारतीय इक्विटी बाजार 16 अवसरों पर 1% से अधिक चला। जिसमें 2009 में 5.8% की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई। दस सकारात्मक बजट सत्रों में, दो बार लाभ 4% से अधिक रहा - एक बार 2021 में और पहले 2001 में। 2021 में, सूचकांक 4.7% बढ़े, जबकि इसी तरह की रैली का अंतिम उदाहरण 2001 में हुआ था जब बजट के दिन बाजार में 4% से अधिक की बढ़त हुई थी। हालांकि नीतिगत घोषणाएं सुर्खियों पर हावी रहती हैं, बाजार विशेषज्ञों का तर्क है कि वास्तविक अवसर बजट डे की चाल पर प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि इस घटना के आसपास के व्यापक बाजार के मूड को समझने में निहित हो सकते हैं।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स सैमको सिक्योरिटीज के हेड ऑफ मार्केट पर्सपेक्टिव्स एंड रिसर्च, अपूर्व सेठ ने कहा, "केंद्रीय बजट के दिनों पर अक्सर असंतुलित ध्यान जाता है, लेकिन ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि बाजार की असली कहानी अक्सर बजट के दिन नहीं, बल्कि बजट के बाद सामने आती है। बजट का दिन स्वयं शायद ही कोई अवसर होता है। ऐतिहासिक रूप से, धैर्य फलदायी रहा है। बजट से पहले की अस्थिरता अक्सर पोजीशन लेने के अवसर बनाती है, जबकि बजट के बाद की अवधि ने अधिक लगातार रिटर्न दिया है। निवेशकों के लिए, कम प्रतिक्रिया देना और बेहतर पोजीशन लेना बजट की सुर्खियों का अनुमान लगाने से कहीं अधिक मायने रखता है।"

बजट से पहले बाजार का मूड बजट से पहले बाजार के मूड ने भी एक पहचानने योग्य पैटर्न का पालन किया है। बाजार के आंकड़ों के अनुसार, निफ्टी 50 ने अक्सर बजट घोषणाओं से पहले के सप्ताह में सतर्कता दिखाई है, जो अनिश्चितता और प्रॉफिट बुकिंग को दर्शाता है।

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च, राहुल शर्मा ने बताया कि यह प्रवृत्ति लंबे समय से बनी हुई है। शर्मा ने कहा, "पिछले 15 वर्षों में, बजट से एक सप्ताह पहले निफ्टी का औसत रिटर्न नकारात्मक -0.52% रहा है।" आंकड़े बताते हैं कि इस 15-वर्ष की अवधि के दौरान, निफ्टी बजट से पहले के सप्ताह में केवल 8 अवसरों पर ही ऊपर बंद हुआ। यह व्यापक रुझानों के अनुरूप है, जहां पिछले पांच वर्षों में से चार में बजट से पहले के महीने में सूचकांक ने नकारात्मक रिटर्न दिया, जिसमें जनवरी 2025 में गिरावट भी शामिल है। 2010 और 2022 के बीच, नीतिगत आश्चर्यों के डर से घटना से पहले बाजार अक्सर निचले स्तर पर कारोबार करते थे, भले ही बजट के बाद की बाजार में तेजी आम बात थी, जिसमें अगले सप्ताह औसतन 1.36% की वृद्धि दर्ज की गई। बढ़ी हुई अनिश्चितता बजट डे पर देखे गए औसत 2.65% इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज में भी परिलक्षित होती है।

निफ्टी 50: बजट डे के ट्रेड पिछले एक दशक के बजट डे के प्रदर्शन पर करीब से नजर डालने से स्पष्ट दिशात्मक स्थिरता के बिना अस्थिरता के पैटर्न की पुष्टि होती है। 1 फरवरी, 2025 को पिछले बजट सत्र में, भारतीय सूचकांकों ने कमजोर बंद होने से पहले तेज उतार-चढ़ाव देखे। निफ्टी 0.11% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जो लगातार तीसरा बजट था जहां सूचकांक लाल निशान में बंद हुआ लेकिन 1% से कम की चाल के साथ। 2024 और 2023 में, निफ्टी क्रमशः 0.15% और 0.2% नीचे बंद हुआ था।