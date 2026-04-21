Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Stock Market Today Live: शेयर मार्केट आज चढ़ेगा या गिरेगा? क्या कह रही गिफ्ट निफ्टी की चाल

Apr 21, 2026 08:20 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

Stock Market Today Live 21 April: गिफ्ट निफ्टी 24,414 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 83 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए अच्छी शुरुआत का संकेत देता है।

Stock Market Today Live: शेयर मार्केट आज चढ़ेगा या गिरेगा? क्या कह रही गिफ्ट निफ्टी की चाल

Stock Market Today Live 21 April 8:00 AM: आज भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के तेजी से खुलने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीदों के बीच एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। गिफ्ट निफ्टी आज दलाल स्ट्रीट के लिए अच्छे संकेत दे रहा है।

शेयर मार्केट के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार बाजारों में मंगलवार को तेजी रही। जापान का निक्केई 225 0.52 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स मामूली रूप से अधिक था। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.58 प्रतिशत और कोस्डैक में 0.90 प्रतिशत की तेजी आई। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,414 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 83 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए अच्छी शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को मामूली रूप से नीचे बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 4.87 अंक या 0.01 प्रतिशत गिरकर 49,442.56 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 16.92 अंक या 0.24 प्रतिशत गिरकर 7,109.14 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 64.09 अंक या 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,404.39 पर बंद हुआ।

शेयरों की बात करें तो एप्पल के शेयर की कीमत 1.04 प्रतिशत बढ़ गई और मेटा शेयर की कीमत 2.56 प्रतिशत गिर गई। नेटफ्लिक्स के शेयर 2.55 प्रतिशत गिर गए। टेस्ला भी 2.03 प्रतिशत लुढ़क गया।

ये भी पढ़ें:LPG के दाम बढ़े या घटे, चेक करें आज के रेट, जानें सप्लाई पर क्या बोल रही सरकार
ये भी पढ़ें:क्या शेयर मार्केट के लौट रहे अच्छे दिन? विदेशी निवेशक 3 दिनों से बने खरीदार

एप्पल के सीईओ टिम कुक छोड़ेंगे पद

एप्पल के सीईओ टिम कुक ने करीब 15 साल तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद पद छोड़ दिया है। कुक औपचारिक रूप से 1 सितंबर को सीईओ की भूमिका सौंपेंगे। एप्पल ने कुक के उत्तराधिकारी के रूप में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट जॉन टर्नस को नियुक्त किया है। (पूरी खबर)

गोल्ड रेट

पिछले सत्र में एक सप्ताह के निचले स्तर पर गिरने के बाद सोने की कीमतें काफी हद तक स्थिर थीं। स्पॉट गोल्ड की कीमत 4,820.84 डॉलर प्रति औंस पर रही, जबकि जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,841.2 डॉलर हो गया। स्पॉट सिल्वर की कीमत 0.1 प्रतिशत गिरकर 79.82 डॉलर प्रति औंस हो गई।

ये भी पढ़ें:एशिया के नंबर-1 अमीर का ताज छिनने के बाद अंबानी पर एक और खतरा

कच्चे तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतें इस उम्मीद पर गिरी कि अमेरिका-ईरान शांति वार्ता इस सप्ताह होगी। ब्रेंट वायदा 1 प्रतिशत गिरकर 94.53 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि मई के लिए यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 1.72 प्रतिशत गिरकर 88.07 डॉलर पर आ गया।

सोमवार को कैसी रही घरेलू शेयर बाजार की चाल: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने 26 अंक बढ़कर 78,520 और निफ्टी 11 अंक ऊपर 24,364 पर बंद हुआ।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Share Market Live Updates Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,