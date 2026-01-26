Hindustan Hindi News
stock market banks and MCX are closed today on Republic Day
गणतंत्र दिवस पर आज शेयर बाजार, बैंक और एमसीएक्स बंद

संक्षेप:

Republic Day Holiday: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शेयर बाजार बंद है। यह एक राष्ट्रीय अवकाश है। देश के दोनों प्रमुख शेयर बाजार बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) में आज कारोबार नहीं होगा। करेंसी बाजार और कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में भी आज ट्रेडिंग बंद रहेगी।

Jan 26, 2026 09:52 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
कब खुलेंगे बाजार?

सभी बाजार कल, मंगलवार 27 जनवरी 2026 को फिर से खुल जाएंगे और सामान्य कारोबार शुरू हो जाएगा।

कमोडिटी बाजार की स्थिति

देश की सबसे बड़ी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) भी आज पूरे दिन बंद रहेगी। सोना, चांदी सहित सभी कमोडिटी फ्यूचर्स में कारोबार भी कल से ही फिर से शुरू होगा।

2026 में शेयर बाजार की छुट्टियां

वर्ष 2026 में कुल 16 दिन ट्रेडिंग अवकाश रहेगा। आज की छुट्टी के बाद अगली छुट्टी 3 मार्च, मंगलवार को होली के मौके पर होगी। मार्च में तीन, अप्रैल और मई में दो-दो, जून और सितंबर में एक-एक, अक्टूबर और नवंबर में दो-दो और दिसंबर में एक दिन बाजार बंद रहेगा। इसके अलावा चार छुट्टियां सप्ताहांत (शनिवार-रविवार) में पड़ेंगी।

आज बैंक भी बंद

गणतंत्र दिवस के मौके पर आज देश भर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सार्वजनिक और निजी बैंक बंद हैं। यह कई राज्यों में लंबे वीकेंड (शुक्रवार से सोमवार) का हिस्सा है, क्योंकि 23 जनवरी को कुछ राज्यों में क्षेत्रीय छुट्टी थी, 24 जनवरी को चौथा शनिवार था और 25 जनवरी को रविवार था।

इस सप्ताह की अन्य बैंक छुट्टियां

27 जनवरी, मंगलवार को बैंक कर्मचारी संघों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते कुछ इलाकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में रुकावट आ सकती है।

1 फरवरी,रविवार को साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे।

बैंक बंद होने पर भी आप ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जब तक कि तकनीकी कारणों से कोई सूचना न दी गई हो। नकदीकी जरूरत के लिए एटीएम खुले रहेंगे, बैंक ऐप और यूपीआई सामान्य रूप से काम करेंगे।

हालांकि,चेक और प्रॉमिसरी नोट जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े लेन-देन इन छुट्टियों के दिन उपलब्ध नहीं होंगे।

जनवरी 2026 की बैंक छुट्टियां

आरबीआई द्वारा घोषित कैलेंडर के अनुसार, जनवरी 2026 में साप्ताहिक अवकाश (दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार) सहित कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। क्षेत्रीय छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं।

स्थानीय शाखा से जांच करें

छुट्टियां राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए किसी भी योजना के लिए अपनी स्थानीय बैंक शाखा से छुट्टियों की तारीखों की पुष्टि कर लेना उचित रहेगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
