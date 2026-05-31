शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर, जून में 9 दिन बंद रहेगा मार्केट, इस दिन मुहर्रम की छुट्टी
जून 2026 में भारतीय शेयर बाजार में केवल एक आधिकारिक अवकाश रहेगा। BSE और NSE के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 26 जून 2026 (शुक्रवार) को मुहर्रम के अवसर पर इक्विटी और अधिकांश ट्रेडिंग सेगमेंट बंद रहेंगे। मुहर्रम और नियमित साप्ताहिक अवकाश के कारण बाजार कुल 9 दिन बंद रहेगा।
अगर आप जून 2026 में शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय शेयर बाजार में कारोबार सप्ताह के 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक होता है, जबकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है। इसके अलावा कुछ विशेष राष्ट्रीय और धार्मिक अवसरों पर भी बाजार में छुट्टी रहती है। जून 2026 में निवेशकों को राहत की बात यह है कि इस महीने शेयर बाजार में सिर्फ 1 छुट्टी ही निर्धारित है। हालांकि, नियमित साप्ताहिक अवकाश के कारण बाजार कुल 9 दिन बंद रहेगा।
जून 2026 में शेयर बाजार की छुट्टियां
भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, BSE और NSE द्वारा जारी ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार जून 2026 में मुहर्रम (Muharram) के अवसर पर 26 जून 2026 शुक्रवार को शेयर बाजार बंद रहेगा। इस दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, SLB, करेंसी डेरिवेटिव्स और अन्य अधिकांश बाजारों में कारोबार नहीं होगा।
|तारीख
|दिन
|कारण
|6 जून 2026
|शनिवार
|साप्ताहिक अवकाश
|7 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|13 जून 2026
|शनिवार
|साप्ताहिक अवकाश
|14 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|20 जून 2026
|शनिवार
|साप्ताहिक अवकाश
|21 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|मुहर्रम
|27 जून 2026
|शनिवार
|साप्ताहिक अवकाश
|28 जून 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
निवेशकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह छुट्टी?
मुहर्रम की वजह से शुक्रवार को शेयर बाजार बंद रहेगा। इसका मतलब है कि निवेशकों के पास गुरुवार (25 जून) के बाद सीधे सोमवार (29 जून) को बाजार में ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। अगर इस दौरान कोई बड़ी वैश्विक आर्थिक या भू-राजनीतिक घटना होती है, तो उसका असर सोमवार को बाजार खुलने पर दिखाई दे सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे वीकेंड के दौरान निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो और ओपन पोजीशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर डेरिवेटिव्स और शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव भारतीय बाजार खुलने पर बड़ा गैप-अप या गैप-डाउन मूवमेंट ला सकता है।
2026 में शेयर बाजार की प्रमुख छुट्टियां
जून के अलावा 2026 में गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली बलिप्रतिपदा, गुरु नानक जयंती और क्रिसमस जैसे अवसरों पर भी बाजार बंद रहेगा। वहीं, होली, राम नवमी, महावीर जयंती और महाराष्ट्र दिवस जैसे कुछ अवसरों पर मॉर्निंग सेशन बंद रहेगा, लेकिन कमोडिटी मार्केट का इवनिंग सेशन चालू रहेगा।
निवेशकों को क्या करना चाहिए?
अगर आप जून के आखिरी सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रणनीति बना रहे हैं, तो 26 जून की छुट्टी को ध्यान में रखना जरूरी है। निवेशक अपने ऑर्डर, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और जोखिम प्रबंधन की योजना पहले से तैयार रखें, ताकि बाजार बंद रहने के कारण किसी अवसर या जोखिम का सामना न करना पड़े।
कुल मिलाकर जून 2026 में शेयर बाजार केवल एक आधिकारिक छुट्टी के कारण बंद रहेगा, लेकिन यह छुट्टी ऐसे समय पर पड़ रही है, जब वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव तेज हो सकता है। इसलिए निवेशकों के लिए पहले से तैयारी करना समझदारी भरा कदम होगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।