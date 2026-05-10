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2036 तक 3 लाख के आंकड़े को छू लेगा सेंसेक्स? चर्चित एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार है ‘फरारी’

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Markeet Outlook: 2036 तक सेंसेक्स 3 लाख के आंकड़े तक पहुंच सकता है। वहीं, 2030 तक सेंसेक्स 1.5 लाख के आंकड़ों को छू सकता है। यह अनुमान मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का है। 

2036 तक 3 लाख के आंकड़े को छू लेगा सेंसेक्स? चर्चित एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार है ‘फरारी’

Stock Markeet Outlook: घरेलू शेयर बाजार के प्रदर्शन को लेकर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल बड़ा दावा पेश कर रहे हैं। चर्चित एक्सपर्ट Groww India Investor Festival 2026 ने कहा कि वैश्विक बाजारों भारतीय स्टॉक मार्केट ‘फरारी’ है। उन्होंने कहा मल्टीबैगर स्टॉक के लिए भारतीय शेयर बाजार एक शानदार मैदान है। रामदेव अग्रवाल ने कहा कि मैंने सेंसेक्स को 100 से 80,000 तक पहुंचते हुए पिछले 40 साल में देखा है। विश्वास करिए अगले 40 साल में यह यात्रा पूरी तरह से अलग होगी।

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क्या 2036 तक 3 लाख तक जाएगा सेंसेक्स?

अग्रवाल मैक्रोइकनॉमिक दिशा को लेकर काफी बुलिश हैं। उनका अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुना हो जाएगी। एक्सपर्ट का कहना है कि 2030 तक सेंसेक्स 1.5 लाख तक पहुंच सकता है। मार्केट में 2036 तक 3 लाख तक पहुंचने की क्षमता है। भारतीय शेयर बाजार के लिए उन्होंने कहा कि फॉर्म शायद अस्थायी हो। लेकिन क्लास पर्मानेंट है। भारतीय शेयर बाजार को अभी बहुत आगे जाना है।

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रामदेव अग्रवाल ने बताया कि डॉलर के हिसाब से मार्केट का कैपिटलाइजेशन सालाना 14 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि बीते दो दशक में अमेरिका शेयर बाजार 7 प्रतिशत बढ़ा है। वो कहते है, “हर 5 से 6 साल में आप डबल कर सकते हैं। इस तरह की कुछ रफ्तार है।”

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एयरटेल ने कैसे बदला रामदेव अग्रवाल की किस्मत

रामदेव अग्रवाल की किस्मत को बदलने में एयरटेल ने काफी मदद की है। उन्होंने कहा की नेटवर्क बिजनेस को विस्तार से पढ़ने और सुनिल भारती मित्तल से बात करने के बाद वह मोबाइल क्रांति को लेकर सहमत हो गए थे। उस समय भारत में महज 5 करोड़ ही फिक्सड लाइन फोन्स थे।

उन्होंने अनुमान लगाया कि भारती एयरटेल अगले 5 साल में 27000 रुपये से 28000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बना सकती है। रामदेव अग्रवाल ने बताया कि जब उन्होंने एयरटेल पर दांव लगाया था तब उसकी कीमत 19 रुपये से 30 रुपये के आस-पास थी। उन्होंने जब शेयरों को बेचा तब उसकी वैल्यू 650 रुपये के करीब थी। यानी रामदेव अग्रवाल को 25 गुना तक फायदा एयरटेल के शेयरों से हुआ है।

उस समय को याद करते हुए रामदेव अग्रवाल कहते हैं कि तब मेरे दोस्त और मार्केट एक्सपर्ट्स ने मुझे एयरटेल में निवेश ना करने की सलाह दी थी। लेकिन मैंने अलग रास्त चुना।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स की सलाह निजी है। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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