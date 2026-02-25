Hindustan Hindi News
आज के लिए स्टॉक एक्शन: IRFC से लेकर RVNL तक, किन शेयरों पर रहेगी नजर?

Feb 25, 2026 08:50 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Stocks in Focus: आज विभिन्न खबरों के चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, IRFC से लेकर RVNL तक पर शेयर मार्केट के निवेशकों की नजर रहेगी। करीब 10 स्टॉक्स ऐसे हैं, जिनमें हलचल की उम्मीद है। ऐसे में इन पर नजर रखना जरूरी है।

Stocks in Focus: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को सकारात्मक शुरुआत होने की उम्मीद है। पिछले सत्र में आई भारी गिरावट से उबरने के बाद, अब वैश्विक बाजारों से मिले घरेलू संकेतों से बाजार को मजबूती मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी के रुझान भी घरेलू इक्विटी में मजबूत शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। यह सूचकांक 25,669 के स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो निफ्टी वायदा के पिछले बंद भाव से लगभग 69 अंकों की बढ़त दिखा रहा है।

आज इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर

आईआरएफसी : सरकार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) में अपनी 4% तक हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचेगी। यह ओएफएस बुधवार को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा, जबकि खुदरा निवेशक गुरुवार को बोलियां लगा सकेंगे।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक: हरियाणा सरकार ने मंगलवार को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से फंड के अनधिकृत ट्रांसफार की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। साथ ही यह समिति राज्य की बैंकिंग नीति की समीक्षा भी करेगी।

आरवीएनएल : रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने सेंट्रल रेलवे से 270.22 करोड़ रुपये का ठेका हासिल है। यह ठेका दौंड-सोलापुर सेक्शन में 220/132/55 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन स्थापित करने से जुड़ा है।

ल्यूपिन : दवा कंपनी ल्यूपिन को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) से ब्रिवरासेटम ओरल सॉल्यूशन 10 mg/mL के लिए मंजूरी मिल गई है।

वारी एनर्जीज : कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से गुजरात के द्वारका में 300 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट विकसित करने का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है।

डॉ. रेड्डीज लैब: फार्मा कंपनी डॉ. रेड्डीज को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) से संचार मिला है, जिसमें कहा गया है कि नियामक ने कथित अनुचित भुगतानों की अपनी जांच पूरी कर ली है और इस स्तर पर कोई प्रवर्तन कार्रवाई की सिफारिश नहीं करने की योजना है।

हिंडाल्को: कंपनी ने बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नोवेलिस इंक (Novelis Inc.) ने एवी मिनरल्स (AV Minerals) के साथ एक सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट किया है।

हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज : आईटी सेवा कंपनी ने एआई-संचालित सॉफ्टवेयर विकास क्षमताएं प्रदान करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है।

पावर ग्रिड : कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए प्रति सहायक कंपनी इक्विटी निवेश की स्वीकार्य सीमा मौजूदा 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये कर दी है। हालांकि, कंपनी की नेटवर्थ के 15% की समग्र सीमा यथावत रहेगी।

एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग: कंपनी नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा दी गई 1,582 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (L1) बनकर उभरी है।

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

