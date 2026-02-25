आज के लिए स्टॉक एक्शन: IRFC से लेकर RVNL तक, किन शेयरों पर रहेगी नजर?

Stocks in Focus: आज विभिन्न खबरों के चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, IRFC से लेकर RVNL तक पर शेयर मार्केट के निवेशकों की नजर रहेगी। करीब 10 स्टॉक्स ऐसे हैं, जिनमें हलचल की उम्मीद है। ऐसे में इन पर नजर रखना जरूरी है।

Stocks in Focus: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को सकारात्मक शुरुआत होने की उम्मीद है। पिछले सत्र में आई भारी गिरावट से उबरने के बाद, अब वैश्विक बाजारों से मिले घरेलू संकेतों से बाजार को मजबूती मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी के रुझान भी घरेलू इक्विटी में मजबूत शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। यह सूचकांक 25,669 के स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो निफ्टी वायदा के पिछले बंद भाव से लगभग 69 अंकों की बढ़त दिखा रहा है।

आज इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर आईआरएफसी : सरकार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) में अपनी 4% तक हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचेगी। यह ओएफएस बुधवार को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा, जबकि खुदरा निवेशक गुरुवार को बोलियां लगा सकेंगे।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक: हरियाणा सरकार ने मंगलवार को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से फंड के अनधिकृत ट्रांसफार की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। साथ ही यह समिति राज्य की बैंकिंग नीति की समीक्षा भी करेगी।

आरवीएनएल : रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने सेंट्रल रेलवे से 270.22 करोड़ रुपये का ठेका हासिल है। यह ठेका दौंड-सोलापुर सेक्शन में 220/132/55 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन स्थापित करने से जुड़ा है।

ल्यूपिन : दवा कंपनी ल्यूपिन को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) से ब्रिवरासेटम ओरल सॉल्यूशन 10 mg/mL के लिए मंजूरी मिल गई है।

वारी एनर्जीज : कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) से गुजरात के द्वारका में 300 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट विकसित करने का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है।

डॉ. रेड्डीज लैब: फार्मा कंपनी डॉ. रेड्डीज को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) से संचार मिला है, जिसमें कहा गया है कि नियामक ने कथित अनुचित भुगतानों की अपनी जांच पूरी कर ली है और इस स्तर पर कोई प्रवर्तन कार्रवाई की सिफारिश नहीं करने की योजना है।

हिंडाल्को: कंपनी ने बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नोवेलिस इंक (Novelis Inc.) ने एवी मिनरल्स (AV Minerals) के साथ एक सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट किया है।

हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज : आईटी सेवा कंपनी ने एआई-संचालित सॉफ्टवेयर विकास क्षमताएं प्रदान करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है।

पावर ग्रिड : कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए प्रति सहायक कंपनी इक्विटी निवेश की स्वीकार्य सीमा मौजूदा 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये कर दी है। हालांकि, कंपनी की नेटवर्थ के 15% की समग्र सीमा यथावत रहेगी।