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इन 2 सरकारी कंपनियों का हट सकता है ‘महारत्न दर्जा’, मिला नोटिस, क्यों है यह स्टेटस महत्वपूर्ण?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Stock In News: BHEL और SAIL को मिला महारत्न स्टेट हट सकता है
  • इसके लिए दोनों कंपनियों को नोटिस सरकार की तरफ से दिया जा चुका है
  • मौजूदा समय में कुल 14 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है
इन 2 सरकारी कंपनियों का हट सकता है ‘महारत्न दर्जा’, मिला नोटिस, क्यों है यह स्टेटस महत्वपूर्ण?

Stock In News: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला महारत्न का दर्जा वापस लिया जा सकता है। सरकार की तरफ से इन दोनों पीएसयू को अपनी वित्तीय स्थिति अगले एक साल में सुधारने के लिए नोटिस दी गई है। अगर इन दोनों कंपनियों की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तब की स्थिति में महारत्न का दर्जा हटाकर नवरत्न का दर्जा दे दिया जाएगा। पिछले तीन साल के दौरान BHEL और SAIL दोनों का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 5000 कोड़ रुपये से कम रहा है। जिसकी वजह से यह नोटिस मिला है। बता दें, मौजूदा समय में 14 कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन यही दो कंपनियां हैं जो तय मानक के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं।

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महारात्न दर्जा हटने से क्या दिक्कत होती है?

जब किसी सरकारी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिलता है तो उसके साथ ढेर सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ऐसे में अगर यह दर्जा वापस होता तो कंपनी की स्वायत्ता प्रभावित होगी। मौजूदा समय में महारत्न कंपनी 5000 करोड़ रुपये का इक्विटी इनवेस्टमेंट बिना सरकार के अनुमति के कर सकती है। नवरत्न कंपनियों के लिए यह लिमिट 1000 करोड़ रुपये की है। बता दें, यह पहली बार हो रहा है जब किसी महारत्न कंपनी को नोटिस दिया गया है।

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा कि रत्न स्टेटस को हल्के में किसी को नहीं लेना चाहिए। तय मानक के अनुसार प्रदर्शन ना कर पाने की स्थिति में स्टेटस घटा दिया जाएगा।

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BHEL के शेयरों का प्रदर्शन दोनों कंपनियों का कैसा?

शुक्रवार को कंपनी के शेयर गिरावट क साथ बीएसई में 387 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। बीते एक साल में इस सरकारी कंपनी के शेयरों की कीमतों में 53 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। यह उछाल ऐसे समय में दर्ज की गई है जब घरेलू शेयर बाजार गिरावट का शिकार हुआ है। बता दें, तीन साल में भेल के शेयरों की कीमतों में 352 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

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SAIL के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को इस सरकारी कंपनी का शेयर 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 190.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते एक साल में सेल के शेयरों की कीमतों में 43 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, तीन साल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों का भाव 127 प्रतिशत बढ़ चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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