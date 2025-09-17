stock in focus apollo tyres becomes team India sponsor lic increases stake in tech mahindra Stock in Focus: अपोलो टायर्स बना टीम इंडिया का प्रायोजक, LIC ने टेक महिंद्रा में बढ़ाई हिस्सेदारी, Business Hindi News - Hindustan
Stocks in News: आज घरेलू शेयर मार्केट की ओपनिंग ग्रीन हो सकती है। आज निवेशकों की नजर रेलटेल, एलआईसी, अपोलो टायर्स, कोल इंडिया, पीएनबी, टेक महिंद्रा जैसे शेयरों पर रहेगी। क्योंकि, इन स्टॉक्स को लेकर कई अपडेट्स हैं।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 08:43 AM
Stocks in News: आज घरेलू शेयर मार्केट की ओपनिंग ग्रीन हो सकती है। आज निवेशकों की नजर रेलटेल, एलआईसी, अपोलो टायर्स, कोल इंडिया, पीएनबी, टेक महिंद्रा जैसे शेयरों पर रहेगी। क्योंकि, इन स्टॉक्स को लेकर कई अपडेट्स हैं। बता दें भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को मजबूत वापसी की। निफ्टी 50 25,073.6 पर सपाट खुला और 169.9 अंक चढ़कर 25,239.1 पर बंद हुआ, जो 23 अगस्त के बाद पहली बार 25,200 अंक को पुनः प्राप्त करता है। बीएसई सेंसेक्स ने 594.95 अंक की बढ़त के साथ 82,380.69 पर बंद किया।

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

रेलटेल को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC) से बिहार भर में स्मार्ट कक्षाओं/KGBVs की खरीद, आपूर्ति और स्थापना के लिए 105.74 करोड़ रुपये के काम के ऑर्डर मिले हैं।

ब्लू डार्ट

ब्लू डार्ट एक्सप्रेस की सहायक कंपनी ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड को जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की ओर से 420 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी मांग नोटिस से जूझना पड़ रहा है।

कोल इंडिया

कोल इंडिया (CIL) को ओंटिल्लू-चंद्रगिरि दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REE) अन्वेषण ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता के रूप में चुना गया है।

डॉ रेड्डीज

डॉ. रेड्डीज ने भारत में एसिड संबंधी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों के इलाज के लिए एक नया पेटेंट अणु टेगोप्राजन पेश किया है।

अपोलो टायर्स

ड्रीम11 के भारतीय क्रिकेट टीम के जर्सी प्रायोशक के पद से हटने के बाद, BCCI ने अपोलो टायर्स को टीम इंडिया का नया प्रमुख प्रायोजक घोषित किया है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

BEL को 1 सितंबर से अब तक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, ESM सिस्टम, ब्लॉकचेन और टेलीकम्युनिकेशन परियोजनाओं के लिए 712 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं।

टेक महिंद्रा

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने टेक महिंद्रा में अपनी हिस्सेदारी 2.004% बढ़ाकर 8.836% से 10.84% कर दी है।

टीवीएस होल्डिंग्स

बोर्ड 22 सितंबर को शेयरधारकों को बोनस के रूप में संचयी गैर-परिवर्तनीय भुनाने योग्य पसंदीदा शेयर जारी करने पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगा।

पंजाब नेशनल बैंक

बैंक ने घोषणा की कि सरकार ने अपने कार्यकारी निदेशक, एम. परमासिवम के कार्यकाल को 30 नवंबर, 2025 को समाप्त होने वाले उनके पिछले कार्यकाल से आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 तक कर दिया है।

ल्यूपिन

अमेरिकी FDA ने 8 से 16 सितंबर तक ल्यूपिन के नागपुर इंजेक्शन संयंत्र का निरीक्षण किया और छह टिप्पणियों के साथ समीक्षा समाप्त की।

