टाटा मोटर्स, अवंती फूड्स से लेकर SRF और इंफोसिस तक, टैरिफ कटौती का किन-किन कंपनियों को फायदा?

संक्षेप:

Feb 03, 2026 08:48 am IST
Stock get benefit from Trump tariffs cut: आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (इंडिया यूएस ट्रेड डील) हो ही गया। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्रेड डील का ऐलान किया है। उन्होंने 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाने और वहीं मौजूदा टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का ऐलान किया है। इसका फायदा भारत के आईटी सेक्टर, आटो इंडस्ट्री, गार्मेंट्स सहित अन्य कई इंडस्ट्रीज को होगा। ट्रंप के टैरिफ हटाने की वजह से टाटा मोटर्स, अवंति फूड्स, इंफोसिस, एसआरएफ सहित दो दर्जन से अधिक कंपनियों का लाभ होने जा रहा है।

किस कंपनी का कितना कारोबार अमेरिका पर निर्भर

टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज

1-इंडो काउंट इंडस्ट्रीज - 70%

2-काइटेक्स - 70%

3-गोकलदास एक्सपोर्ट्स - 67%

4- पर्ल ग्लोबल -64%

5- वेल्सपन इंडिया - 61%

6- ट्रिडेंट - 28%

7- Himatsingka Seide - 60%

8- वर्धमान टेक्सटाइल - 22%

9- SP Apparels - 22%

10- अरविंद - 14%

11- केपीआर मिल्स - 9%

सीफूड्स सेक्टर में कौन सी कंपनियों पर फोकस

1-अवंति फूड्स - 14%

2-एपेक फ्रोजन फूड्स- 63%

3- वाटरबेस - 40%

आटो सेक्टर

1-सोना बीएलडब्ल्यू - 40%

2- Ramkrishna Forging - 27%

3- भारत फोर्ज - 25%

4- टाटा मोटर्स - 23%

5- समवर्धन मदरसन - 18%

6- Balkrishna Tyres - 18%

7- Sansere Engineering -9%

8- अपोलो टायर्स - 3%

केमिकल सेक्टर

1-यूपीएल - 20 से 25 प्रतिशत

2- एसआरएफ - 20 प्रतिशत

कंज्यूमर स्टॉक

1-एलटी फूड्स - 39 प्रतिशत

2-केआरबीएल - 10 प्रतिशत

3-टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स - 12 प्रतिशत

इसके अलावा आईटी सेक्टर को भी तगड़ा फायदा होने की उम्मीद है। विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों को तगड़ा फायदा होगा। बता दें, बीते कई महीनों से से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत का दौर जारी था।

यह आंकड़े एनडीटीवी प्रॉफिट के हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

