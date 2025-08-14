stock exchanges clarification to suzlon energy share trade 60 rs mark what target price टाटा से डील की खबर पर सुजलॉन की सफाई, 52 वीक हाई तक जा पाएगा शेयर?, Business Hindi News - Hindustan
टाटा से डील की खबर पर सुजलॉन की सफाई, 52 वीक हाई तक जा पाएगा शेयर?

गुरुवार को शेयर बाजार भले ही गुलजार था लेकिन एनर्जी सेक्टर की कंपनी- सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में बिकवाली थी। सुजलॉन एनर्जी के शेयर गुरुवार को लगभग एक प्रतिशत गिरकर 60 रुपये पर आ गए। अब सवाल है कि क्या शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई तक जा पाएगा, आइए जान लेते हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:37 PM
Suzlon Energy Share: सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार भले ही गुलजार था लेकिन एनर्जी सेक्टर की कंपनी- सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में बिकवाली थी। शेयर में यह सुस्ती ऐसे समय में आई जब कंपनी ने टाटा पावर के साथ डील को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है।

क्या है मामला?

दरअसल, सुजलॉन एनर्जी ने गुरुवार को उस रिपोर्ट के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया था कि टाटा पावर और सुजलॉन एनर्जी ने 6,000 करोड़ रुपये का डील किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने स्पष्टीकरण मांगा था। सुजलॉन ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी/घटना नहीं है जिसके लिए सेबी के नियम 30 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता हो। सुजलॉन एनर्जी ने कहा- हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस समय ऐसी कोई जानकारी/घटना नहीं है जिसके लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के नियम 30 के तहत प्रकटीकरण की जरूरत हो।

क्या है खबर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टाटा पावर ने आंध्र प्रदेश में 700 मेगावाट (MW) विंड टर्बाइनों के विकास, निर्माण और आपूर्ति के लिए सुजलॉन एनर्जी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मामले से जुड़े एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है-6000 करोड़ रुपये की यह परियोजना टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी (TPREL) और राज्य सरकार द्वारा मार्च 2025 में घोषित 7 गीगावाट (GW) की मेगा योजना का हिस्सा है।

शेयर का परफॉर्मेंस

सुजलॉन एनर्जी के शेयर गुरुवार को लगभग एक प्रतिशत गिरकर 60 रुपये पर आ गए। वहीं, बुधवार को शेयर 60.39 रुपये पर बंद हुए थे। सितंबर 2024 में अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 86.04 रुपये से यह 30 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है। बीते दिनों जेएम फाइनेंशियल और नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने सुजलॉन के टारगेट प्राइस को 81 रुपये से घटाकर 78 रुपये कर दिया है, लेकिन 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है। वहीं, नुवामा ने सुजलॉन के लिए 'होल्ड' रेटिंग दी है और इसके लक्ष्य मूल्य को 68 रुपये से घटाकर 67 रुपये कर दिया है। इन दोनों ब्रोकरेज के हिसाब से शेयर 52 वीक हाई के करीब अभी नहीं जाता दिख रहा है।

