STL Networks Share surges huge upper circuit after bag order from 360 crore rupees विलय के बाद इस शेयर को खरीदने की लूट, ₹22 पर आया भाव, मिला ₹360 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़STL Networks Share surges huge upper circuit after bag order from 360 crore rupees

विलय के बाद इस शेयर को खरीदने की लूट, ₹22 पर आया भाव, मिला ₹360 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट

कंपनी का शेयर ₹22.92 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया। इसमें 5% का अपर सर्किट लगा है। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक डील की खबर है। दरअसल, कंपनी ने कहा है कि उसे ₹360 करोड़ से अधिक का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:33 PM
share Share
Follow Us on
विलय के बाद इस शेयर को खरीदने की लूट, ₹22 पर आया भाव, मिला ₹360 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट

STL Networks Share: एसटीएल नेटवर्क के शेयर लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर हाल ही में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज से डिमर्जर के बाद बाजार में लिस्ट हुए हैं। अब सोमवार के ट्रेडिंग सत्र में जोरदार तेजी देखी गई। कंपनी का शेयर ₹22.92 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया। इसमें 5% का अपर सर्किट लगा है। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक डील की खबर है। दरअसल, कंपनी ने कहा है कि उसे ₹360 करोड़ से अधिक का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

क्या है डिटेल

कंपनी ने निवेशकों को सूचित किया कि उसने ₹360 करोड़ से अधिक का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यह ऑर्डर उसे पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड (PowerTel) से मिला है, जो देश की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) की 100% सहायक कंपनी है। इस समझौते के तहत एसटीएल नेटवर्क अपने ब्रांड इन्वेनिया के जरिए पावरग्रिड के मानेसर स्थित परिसर में एक ग्रीनफील्ड टियर-III डेटा सेंटर का डिज़ाइन, निर्माण, कमीशनिंग और मेनटेनेंस करेगी। इसके साथ ही, इन्वेनिया वहां एक आपदा रिकवरी डेटा सेंटर (DRDC) भी स्थापित करेगी और एक स्केलेबल सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा (IaaS) मुहैया कराएगी, जिसमें आपदा पुनर्प्राप्ति सेवाएं भी शामिल होंगे। यह परियोजना ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) सेवाओं को भी कवर करती है ताकि डेटा सेंटर लंबे समय तक उच्च क्षमता और पूरी तरह तैयार स्थिति में बना रहे।

कंपनी का कारोबार

कंपनी एडवांस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी भारत और ब्रिटेन (UK) में टेलीकॉम ऑपरेटर्स, सरकार, रक्षा क्षेत्र, सिटिजन नेटवर्क्स और बड़े उद्योगों को सेवाएं देती है। इसकी मुख्य सेवाओं में शामिल हैं- कनेक्टिविटी सॉल्यूशन्स, सिस्टम इंटीग्रेशन (नेटवर्क, डेटा सेंटर, क्लाउड और साइबरसिक्योरिटी), मैनेज्ड सर्विसेज और एआई-सक्षम समाधान। पिछले एक दशक में कंपनी ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अहम भूमिका निभाई है। कंपनी ने देश के 23 राज्यों में 1.35 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।