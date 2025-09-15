विलय के बाद इस शेयर को खरीदने की लूट, ₹22 पर आया भाव, मिला ₹360 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट

कंपनी का शेयर ₹22.92 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया। इसमें 5% का अपर सर्किट लगा है। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक डील की खबर है। दरअसल, कंपनी ने कहा है कि उसे ₹360 करोड़ से अधिक का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

STL Networks Share: एसटीएल नेटवर्क के शेयर लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर हाल ही में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज से डिमर्जर के बाद बाजार में लिस्ट हुए हैं। अब सोमवार के ट्रेडिंग सत्र में जोरदार तेजी देखी गई। कंपनी का शेयर ₹22.92 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया। इसमें 5% का अपर सर्किट लगा है। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक डील की खबर है। दरअसल, कंपनी ने कहा है कि उसे ₹360 करोड़ से अधिक का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

क्या है डिटेल कंपनी ने निवेशकों को सूचित किया कि उसने ₹360 करोड़ से अधिक का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यह ऑर्डर उसे पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड (PowerTel) से मिला है, जो देश की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) की 100% सहायक कंपनी है। इस समझौते के तहत एसटीएल नेटवर्क अपने ब्रांड इन्वेनिया के जरिए पावरग्रिड के मानेसर स्थित परिसर में एक ग्रीनफील्ड टियर-III डेटा सेंटर का डिज़ाइन, निर्माण, कमीशनिंग और मेनटेनेंस करेगी। इसके साथ ही, इन्वेनिया वहां एक आपदा रिकवरी डेटा सेंटर (DRDC) भी स्थापित करेगी और एक स्केलेबल सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा (IaaS) मुहैया कराएगी, जिसमें आपदा पुनर्प्राप्ति सेवाएं भी शामिल होंगे। यह परियोजना ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) सेवाओं को भी कवर करती है ताकि डेटा सेंटर लंबे समय तक उच्च क्षमता और पूरी तरह तैयार स्थिति में बना रहे।