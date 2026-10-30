वेदांता ग्रुप का यह शेयर इस साल 707% उछला, 12817% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा

मुख्य बातें

वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में पिछले कुछ महीनों से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि, कंपनी के शेयर शुक्रवार को 5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 827.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। लेकिन, इस साल अब तक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 707 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफे में बंपर उछाल आया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का मुनाफा 12817 पर्सेंट बढ़ गया है। सितंबर 2026 तिमाही के आखिर में कंपनी की ओपन ऑर्डर बुक 35,274 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

इस साल अब तक 707% की तेजी

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर इस साल अब तक 707 पर्सेंट उछल गए हैं। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को कंपनी के शेयर 102.45 रुपये पर थे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर 30 अक्टूबर 2026 को 827.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 582 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 180 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1054.45 रुपये है। वहीं, इसके शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 84.65 रुपये है।

4 करोड़ रुपये से बढ़कर 517 करोड़ पहुंचा कंपनी का मुनाफा

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 12,817 पर्सेंट बढ़ गया है। कंपनी को सितंबर 2026 तिमाही में 517 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को 4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रॉडक्ट्स की मजबूत मांग, मार्जिन में हुए सुधार और वन-टाइम टैरिफ रिफंड गेन की वजह से स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के मुनाफे में यह उछाल आया है। सितंबर 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से मिला स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू सालाना आधार पर 145 पर्सेंट बढ़कर 2429 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में ऑपरेशन से मिला रेवेन्यू 1034 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 162 पर्सेंट बढ़ा है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को जून 2026 तिमाही में 197 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

इबिट्डा में 6 गुना का उछाल

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) का इबिट्डा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 6 गुना बढ़कर 846 करोड़ रुपये पहुंच गया है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का इबिट्डा 141 करोड़ रुपये था। कंपनी ने कहा है कि उसकी हिस्ट्री में रेवेन्यू और इबिट्डा अब तक सबसे ज्यादा रहे हैं। सितंबर 2026 के आखिर में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की ओपन ऑर्डर बुक रिकॉर्ड 35,274 करोड़ रुपये रही है, जो कि आने वाले सालों में रेवेन्यू विजिबिलिटी उपलब्ध कराती है। कंपनी ने सितंबर तिमाही के दौरान नेट डेट फ्री बैलेंस शीट रिपोर्ट की है।