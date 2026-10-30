वेदांता ग्रुप का यह शेयर इस साल 707% उछला, 12817% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा
मुख्य बातें
- स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर इस साल अब तक 707% चढ़ गए हैं
- कंपनी का मुनाफा सितंबर 2026 तिमाही में 12817% बढ़ा है
- इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 4 करोड़ रुपये से बढ़कर 517 करोड़ रुपये पहुंच गया है
वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में पिछले कुछ महीनों से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि, कंपनी के शेयर शुक्रवार को 5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 827.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। लेकिन, इस साल अब तक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 707 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफे में बंपर उछाल आया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का मुनाफा 12817 पर्सेंट बढ़ गया है। सितंबर 2026 तिमाही के आखिर में कंपनी की ओपन ऑर्डर बुक 35,274 करोड़ रुपये पहुंच गई है।
इस साल अब तक 707% की तेजी
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर इस साल अब तक 707 पर्सेंट उछल गए हैं। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को कंपनी के शेयर 102.45 रुपये पर थे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर 30 अक्टूबर 2026 को 827.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 582 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 180 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1054.45 रुपये है। वहीं, इसके शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 84.65 रुपये है।
4 करोड़ रुपये से बढ़कर 517 करोड़ पहुंचा कंपनी का मुनाफा
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 12,817 पर्सेंट बढ़ गया है। कंपनी को सितंबर 2026 तिमाही में 517 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को 4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रॉडक्ट्स की मजबूत मांग, मार्जिन में हुए सुधार और वन-टाइम टैरिफ रिफंड गेन की वजह से स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के मुनाफे में यह उछाल आया है। सितंबर 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से मिला स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू सालाना आधार पर 145 पर्सेंट बढ़कर 2429 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में ऑपरेशन से मिला रेवेन्यू 1034 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 162 पर्सेंट बढ़ा है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को जून 2026 तिमाही में 197 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।
इबिट्डा में 6 गुना का उछाल
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) का इबिट्डा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 6 गुना बढ़कर 846 करोड़ रुपये पहुंच गया है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का इबिट्डा 141 करोड़ रुपये था। कंपनी ने कहा है कि उसकी हिस्ट्री में रेवेन्यू और इबिट्डा अब तक सबसे ज्यादा रहे हैं। सितंबर 2026 के आखिर में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की ओपन ऑर्डर बुक रिकॉर्ड 35,274 करोड़ रुपये रही है, जो कि आने वाले सालों में रेवेन्यू विजिबिलिटी उपलब्ध कराती है। कंपनी ने सितंबर तिमाही के दौरान नेट डेट फ्री बैलेंस शीट रिपोर्ट की है।
वेदांता ग्रुप का हिस्सा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, वेदांता ग्रुप का हिस्सा है। इसकी प्राइमरी प्रमोटर इकाई ट्विन स्टार ओवरसीज लिमिटेड है, जिसकी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में 42.28 पर्सेंट हिस्सेदारी है। ट्विन स्टार ओवरसीज लिमिटेड पर वोल्कन इनवेस्टमेंट्स का मालिकाना हक है। वोल्कन इनवेस्टमेंट्स एक होल्डिंग कंपनी है, अरबपति उद्योगपति अनिल अग्रवाल से जुड़ा अनिल अग्रवाल डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इसे कंट्रोल करता है। अनिल अग्रवाल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नॉन-एग्जिक्यूटिव चेयरमैन हैं, जबकि अंकित अग्रवाल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।