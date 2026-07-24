6 महीने में ही 541% चढ़ गया शेयर, अब 870% बढ़ा कंपनी का मुनाफा

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपना सबसे मजबूत तिमाही प्रदर्शन दिखाया है। पहली तिमाही में टैक्स भुगतान के बाद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का मुनाफा 870 पर्सेंट बढ़कर 197 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 10 करोड़ रुपये था। वहीं, मार्च 2026 तिमाही में टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का मुनाफा 59 करोड़ रुपये था। ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रॉडक्ट्स की ऊंची डिमांड, कंपनी के डेटा सेंटर बिजनेस में ग्रोथ और AI-रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी रिकॉर्ड ऑर्डर बुक की वजह से स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के मुनाफे में यह तेज उछाल आया है। कंपनी के शेयरों में पिछले 6 महीने में 543 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है।

1910 करोड़ रुपये रहा कंपनी का रेवेन्यू

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 87 पर्सेंट बढ़कर 1910 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 1019 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर देखें तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू 33 पर्सेंट बढ़ा है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1441 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का इबिट्डा बढ़कर 397 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 140 करोड़ रुपये था। वहीं, वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 218 करोड़ रुपये था।

करीब 20 तिमाही में सबसे ज्यादा इबिट्डा मार्जिन

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) का इबिट्डा मार्जिन करीब 20 तिमाहियों में सबसे ज्यादा रहा है। पहली तिमाही में कंपनी का इबिट्डा मार्जिन 20.8 पर्सेंट रहा। बेहतर प्रॉडक्ट मिक्स, ऑपरेटिंग लेवरेज और डेटा सेंटर बिजनेस के हायर कंट्रीब्यूशन की वजह से इबिट्डा मार्जिन अच्छा रहा है। कंपनी ने बताया है कि तिमाही के आखिर में उसकी ओपन ऑर्डर बुक 18,618 करोड़ रुपये रही है।