12,825% बढ़ गया कंपनी का मुनाफा, 5% चढ़ गया शेयर, ब्रोकरेज ने दिया ₹1610 का टारगेट
मुख्य बातें
- कंपनी का मुनाफा एक साल में 4 करोड़ रुपये से बढ़कर 517 करोड़ रुपये पर पहुंच गया
- यानी इस दौरान कंपनी का मुनाफा 12,825% बढ़ा है
- बता दें कि AI डेटा सेंटर और ऑप्टिकल फाइबर केबल की बढ़ती मांग से कंपनी के कारोबार को फायदा मिला है
Sterlite Technologies Share Price: स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आज सोमवार, 26 अक्टूबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों के बाद शेयर बीएसई पर करीब 5% चढ़कर 869.80 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे दूसरी तिमाही के जबरदस्त नतीजे हैं। बता दें कि सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा एक साल में 4 करोड़ रुपये से बढ़कर 517 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यानी इस दौरान कंपनी का मुनाफा 12,825% बढ़ा है। बता दें कि AI डेटा सेंटर और ऑप्टिकल फाइबर केबल की बढ़ती मांग से कंपनी के कारोबार को फायदा मिला है। इसके अलावा, बेहतर मार्जिन और टैरिफ रिफंड से जुड़ा एकमुश्त फायदा भी मुनाफे में बढ़ोतरी की वजह रहा है। इस बीच, नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म CLSA और नोमुरा ने भी शेयर पर अपना पॉजिटिव रुख बनाए रखा है। CLSA ने इस शेयर पर ₹1610 का टारगेट प्राइस रखा है।
दूसरी तिमाही में मुनाफा 12,825% बढ़ा
वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 517 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने सिर्फ 4 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। इस तरह कंपनी के मुनाफे में करीब 12,825% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी की कमाई में भी बड़ा उछाल आया। सितंबर 2026 में समाप्त तिमाही के दौरान इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर 2,529 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 1,034 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का एबिटा भी बढ़कर 846 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 141 करोड़ रुपये था।
AI डेटा सेंटर से मिल रहा फायदा
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अंकित अग्रवाल के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही कंपनी के इतिहास की सबसे अच्छी तिमाही रही। इस दौरान कंपनी ने अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू और एबिटा दर्ज किया। कंपनी को AI के लिए तैयार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग का फायदा मिल रहा है। AI डेटा सेंटर, टेलीकॉम नेटवर्क और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार से ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत बढ़ रही है। कंपनी ने बताया कि सितंबर 2026 के आखिर में उसके पास 35,274 करोड़ रुपये का ओपन ऑर्डर बुक था।
CLSA ने दिया ₹1,610 का टारगेट
ब्रोकरेज फर्म CLSA ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर पर अपनी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखी है। साथ ही, शेयर के लिए 1,610 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। CLSA के मुताबिक, कंपनी का दूसरी तिमाही का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 32% और सालाना आधार पर 145% बढ़ा। यह ब्रोकरेज के अनुमान से भी करीब 9% ज्यादा रहा। कंपनी के कुल रेवेन्यू में ऑप्टिकल कारोबार की हिस्सेदारी करीब 97% रही। इस कारोबार में तिमाही आधार पर 34% और सालाना आधार पर 147% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि कंपनी का एबिटा मार्जिन बढ़कर 25.7% हो गया। कंपनी के मजबूत नतीजों को देखते हुए CLSA ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए अपने अनुमानों में भी बदलाव किया है।
नोमुरा ने भी दी शेयर खरीदने की सलाह
ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर 'Buy' रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 1,350 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। नोमुरा के मुताबिक, कंपनी के मुनाफे में सुधार की संभावनाएं मजबूत हैं। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2029 तक के लिए कंपनी के मार्जिन से जुड़े अनुमान भी बढ़ाए हैं। नोमुरा को उम्मीद है कि डेटा सेंटर के विस्तार के चलते ऑप्टिकल फाइबर केबल की मांग मजबूत बनी रहेगी। इससे कंपनी के कारोबार को आगे भी फायदा मिल सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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