12817% बढ़ा मुनाफा, इस साल अब तक 709% चढ़ गए शेयर, 800 रुपये के पार शेयर का दाम

मुख्य बातें

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का प्रॉफिट 12817 पर्सेंट बढ़ गया है। कंपनी को सितंबर 2026 तिमाही में 517 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के दौरान स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को 4 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रॉडक्ट्स की मजबूत डिमांड, बेहतर मार्जिन्स और वन-टाइम टैरिफ रिफंड गेन की वजह से कंपनी के मुनाफे में यह उछाल आया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर इस साल अब तक 709 पर्सेंट उछल गए हैं।

2529 करोड़ रुपये रहा है ऑपरेशंस से मिला रेवेन्यू

चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का ऑपरेशंस से मिला रेवेन्यू सालाना आधार पर 145 पर्सेंट बढ़कर 2529 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में रेवेन्यू 1034 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का इबिट्डा 6 गुना बढ़कर 846 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 141 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का नेट प्रॉफिट 162 पर्सेंट बढ़ा है। जून 2026 तिमाही में कंपनी को 197 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वहीं, तिमाही आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 32 पर्सेंट बढ़ गया। जून 2026 तिमाही में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू 1910 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया है कि उसने अपनी हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू और इबिट्डा हासिल किया है। सितंबर 2026 तिमाही के आखिर में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की ओपन ऑर्डर बुक 35,274 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं, जो कि आने वाले सालों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी उपलब्ध कराती है। कंपनी ने तिमाही के दौरान नेट डेट-फ्री बैलेंस शीट रिपोर्ट की है।

इस साल अब तक 709% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) के शेयरों में इस साल अच्छी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस साल अब तक 709 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को 102.45 रुपये पर थे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर 23 अक्टूबर 2026 को BSE में 829 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1054.45 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 84.65 रुपये है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप शुक्रवार को 42,615 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।