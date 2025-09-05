स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का जादू, दुनिया का सबसे पतला केबल लॉन्च, शेयर 9% उछला

Sterlite Technologies Share Price: स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज इंडिया ऑप्टिकल फाइबर और केबल्स की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनियों में से एक है। इसके शेयरों ने 9.6% की जबरदस्त बढ़त देखी। इसकी अमेरिकी सहायक कंपनी ने दुनिया का सबसे पतला ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च किया है।

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज इंडिया ऑप्टिकल फाइबर और केबल्स की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनियों में से एक है। इसके शेयरों ने 5 सितंबर (शुक्रवार) को 9.6% की जबरदस्त बढ़त देखी। शेयर का भाव इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान ₹111.57 तक पहुंच गया। यह उछाल कंपनी की उस घोषणा के बाद आया, जिसमें उसकी अमेरिकी सहायक कंपनी ने दुनिया का सबसे पतला ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च किया है। इस की खास बात यह है कि यह डेटा सेंटर ऑपरेटर्स, हाइपरस्केलर्स और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बनाया गया है।

दुनिया का सबसे पतला और अपग्रेडेड केबल इस नए केबल का नाम सेलेस्टा इंटरमिटेंट बॉन्डेड रिबन (आईबीआर) केबल रखा गया है। इसे इतनी खास बनाती है इसकी ऊंची फाइबर घनत्व क्षमता, जो महज 11.7 मिमी के व्यास वाले केबल में 864 फाइबर्स को समेटे हुए है। यह केबल 14 मिमी के आंतरिक व्यास वाली डक्ट में आसानी से फिट हो जाता है। इसकी परफॉर्मेंस और भी शानदार है।

यह सिर्फ 20 मिनट में 4,700 फीट (1,500 मीटर से ज्यादा) तक जेटिंग कर सकता है। इसमें एचडी जी.657.ए2 200 माइक्रॉन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जो बेंड-इनसेंसिटिव है और इंडस्ट्री-स्टैंडर्ड शीथिंग के साथ आता है। इस तरह, यह अमेरिकी ग्राहकों को बेहतरीन इंस्टालेशन परफॉर्मेंस देता है।

हाइपरस्केलर्स और डेटा सेंटर्स के लिए वरदान आज के दौर में हाइपरस्केलर्स को उच्च-क्षमता, कम लेटेंसी और स्केलेबल नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, ताकि वे डेटा सेंटर्स और क्लाउड एनवायरनमेंट के बीच भारी मात्रा में डेटा का प्रवाह संभाल सकें। उन्हें ऐसे केबल्स चाहिए, जो सीमित डक्ट स्पेस में ज्यादा से ज्यादा फाइबर काउंट को समा सकें, इंस्टालेशन समय कम करें और विभिन्न परिस्थितियों में विश्वसनीय परफॉर्मेंस दें। एसटीएल का सेलेस्टा आईबीआर केबल इन सभी जरूरतों को पूरा करता है।

एक मजबूत और विस्तृत पोर्टफोलियो एसटीएल का आईबीआर केबल पोर्टफोलियो 12F से लेकर 6912F तक फैला हुआ है, जो इंडस्ट्री में सबसे आगे माना जाता है। पिछले पांच सालों में कंपनी यूरोप और अमेरिका में अपने ग्राहकों को 10 मिलियन fkm केबल सप्लाई कर चुकी है। भारत में आईबीआर टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने वाली एसटीएल पहली कंपनी है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में अपने 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बदौलत, यह दुनिया भर में अपने ग्राहकों की कनेक्टिविटी जरूरतों को तेजी से और बड़े पैमाने पर पूरा करने की स्थिति में है।

डॉ. बद्री गोमातम, सीटीओ ऑफ एसटीएल, के अनुसार, "सेलेस्टा आईबीआर केबल एसटीएल की अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और ग्राहक-केंद्रित नवाचार की प्रतिबद्धता का जीता-जागता प्रमाण है। उद्योग-अग्रणी फाइबर घनत्व और बेंड परफॉर्मेंस को एक पतली डिजाइन में पेश करके, हम हाइपरस्केलर्स और डेटा सेंटर्स को कुशलतापूर्वक और टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। यह नई पीढ़ी के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की नींव रख रहा है"।

शेयर प्राइस हिस्ट्री कंपनी के शेयर ने अप्रैल 2025 में अपने 5 साल के निचले स्तर ₹53.43 को छूने के बाद से एक मजबूत वसूली दिखाई है। उस निचले स्तर से, शेयर में 107% की बढ़त हुई है। हालांकि, यह अभी भी जनवरी में रिकॉर्ड किए गए अपने सर्वकालिक उच्च स्तर ₹307 से 63% नीचे है। पिछले दो सालों में हुए भारी बिकवाली के बाद, यह कमबैक कंपनी की मेहनत और नए उत्पादों की मार्केट में स्वीकार्यता को दर्शाता है।