43 दिन में 270% का रिटर्न, कम चर्चित AI कंपनी की शेयर बाजार में धूूम, वेदांता का भी लगा है पैसा
मुख्य बातें
- Multibagger Stocks: महज 43 कारोबारी दिन में Sterlite Technologies Ltd के शेयरों की कीमतों में 270 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- 1 साल में यह स्टॉक 700% से अधिक का रिटर्न दिया है
Multibagger Stocks: भारतीय कंपनियां एआई को लेकर काफी संजीदा हैं। इन कंपनियों की तरफ से मोटा निवेश भी किया जा रहा है। निवेशक भी इन कंपनियों के शेयरों पर नजर बनाए हुए हैं। वेदांता ग्रुप के मालिकाना हक वाली कंपनी Sterlite Technologies Ltd के शेयरों की कीमतों में इस समय तूफानी तेजी देखने को मिली है। मात्र 43 कारोबारी दिन में इस कंपनी के शेयरों का भाव 270 प्रतिशत बढ़ चुका है। इस दौरान एआई कंपनी के शेयरों का दाम 651 रुपये (4 जून 2026) के स्तर पर पहुंच गया। बता दें, 30 मार्च 2026 को Sterlite Technologies Ltd के शेयरों का दाम महज 176 रुपये था।
कंपनी को पिछले महीने अमेरिकी की कंपनी हाइपरस्केलर से 1.1 बिलियन डॉलर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला था।
43 दिन में 20 बार लगा अपर सर्किट
मल्टीबैगर स्टॉक में पिछले 43 कारोबारी दिन में 20 बार 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। वहीं, 6 ऐसे दिन है जब कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट भी लगा है। यह कैलेंडर ईयर कंपनी के शेयरों के लिए काफी शानदार रहा है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 535 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
आज कंपनी के शेयरों में लगा है लोअर सर्किट
आज शुक्रवार 5 जून को इस कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगा है। बीएसई में Sterlite Technologies Ltd के शेयर गिरावट के साथ 649 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। दिन कंपनी के शेयरों का भाव 684.45 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया है।
पिछले एक साल में कैसा रहा प्रदर्शन?
6 महीने में मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों की कीमतों में 525 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 724 प्रतिशत का लाभ मिला है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.53 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी का 52 वीक हाई 684.45 रुपये है। और 52 वीक लो लेवल 73.51 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक आज बना हुआ है।
पिछले तीन साल से Sterlite Technologies Ltd के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 458 प्रतिशत का फायदा हुआ है। वहीं, 5 साल में कंपनी ने क्रमशः 214 प्रतिशत और 10 साल में 986 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
कंपनी में किसका कितना हिस्सा?
इस कंपनी में वेंदाता ग्रुप का मालिकाना हक है। ग्रुप की कंपनी ट्विन स्टार ओवरसीज के पास 42.90 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा मार्च तिमाही तक वेदांता लिमिटेड के पास 0.98 प्रतिशत हिस्सा था। कई म्यूचुअल फंड्स की भी कंपनी में हिस्सेदारी है। एलआईसी के पास कंपनी का 1.17 प्रतिशत हिस्सा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।