एनर्जी कंपनी का यह शेयर बना तूफान, विदेश से मिला ₹1313 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट
Sterling and Wilson Renewable Energy shares: स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 27 सितंबर की शुरुआती ट्रेडिंग में 3% की बढ़त देखी गई। कंपनी के शेयरों में यह उछाल उस घोषणा के बाद आया है जिसमें कंपनी ने बताया कि उसे दक्षिण अफ्रीका से ₹1,313 करोड़ का दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है।
कंपनी ने क्या कहा
कंपनी ने कहा कि उसे दक्षिण अफ्रीका में 240 मेगावाट एसी सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए टर्नकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए दक्षिण अफ्रीकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम है। इस नए प्रोजेक्ट के साथ, चालू वित्त वर्ष में कंपनी के कुल EPC ऑर्डर इनफ्लो 5,088 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गए हैं। यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
क्या है डिटेल
स्टर्लिंग एंड विल्सन ने बताया कि वह वर्तमान में दक्षिण अफ्रीकी बाजार में चार प्रतिष्ठित डेवलपर्स के साथ चार टर्नकी सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। पिछले वित्त वर्ष में मिले दो प्रोजेक्ट्स ने अच्छा परिचालन प्रदर्शन किया है और बाजार में कंपनी की पकड़ मजबूत की है, जबकि पिछले दो महीनों में मिले दो नए प्रोजेक्ट्स ने उसकी उपस्थिति को और सुदृढ़ किया है। कंपनी के ग्लोबल सीईओ चंद्र किशोर ठाकुर ने कहा, “दक्षिण अफ्रीका हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बाजार बना हुआ है। हम यहां चार प्रतिष्ठित ग्राहकों के साथ चार प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जो हमारी मजबूत वैल्यू प्रपोज़िशन और इस मार्केट में हमारी स्थिति को दर्शाता है।”
शेयरों के हाल
स्टॉक मार्केट में शेयरों का प्रदर्शन भी इस खबर के बाद सकारात्मक दिखा। गुरुवार को स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर 2.4% की बढ़त के साथ ₹231 पर ट्रेड हो रहे थे। हालांकि, 2025 में अब तक स्टॉक का मूल्य आधा हो चुका है और यह 51% तक गिरा है, जबकि पिछले एक महीने में शेयरों में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया है।