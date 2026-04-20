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₹3,550 का ऑर्डर मिलते ही 16% तक उछला ये सोलर स्टॉक, क्या अभी चढ़ेगा? निवेशकों के लिए कैसे संकेत?

Apr 20, 2026 03:00 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Sterling and Wilson Renewable Energy Share price: स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। ये स्टॉक एक दिन में 16% तक उछल गया। इस तेजी की मुख्य वजह कंपनी को मिला ₹3,550 करोड़ का ऑर्डर है।

₹3,550 का ऑर्डर मिलते ही 16% तक उछला ये सोलर स्टॉक, क्या अभी चढ़ेगा? निवेशकों के लिए कैसे संकेत?

Sterling and Wilson Renewable Energy Share price: स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां कंपनी का स्टॉक एक ही दिन में करीब 16% तक उछल गया। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी को मिले नए बड़े ऑर्डर हैं, जिनकी कुल वैल्यू लगभग ₹3,550 करोड़ है। खास बात यह है कि ये ऑर्डर कंपनी के कुल मार्केट कैप का करीब 70% हैं, जो निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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दरअसल, कंपनी को कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Ltd) की ओर से राजस्थान के बीकानेर में 875 मेगावाट का ग्रिड-कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट विकसित करने का बड़ा ठेका मिला है। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू करीब ₹3,490 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी को महाराष्ट्र में 50 मेगावाट का एक और सोलर प्रोजेक्ट भी मिला है, जो एक निजी पावर प्रोड्यूसर (IPP) द्वारा दिया गया है।

इन नए ऑर्डर्स के साथ कंपनी का कुल EPC (Engineering, Procurement and Construction) ऑर्डर इनफ्लो वित्त वर्ष 2026 में ₹10,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। यह कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह उसके शुरुआती टारगेट से काफी ज्यादा है। कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक, यह मजबूत ऑर्डर बुक आने वाले समय में रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करेगी।

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शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो इतने बड़े ऑर्डर मिलने का मतलब है कि कंपनी के पास आने वाले सालों के लिए काम (Visibility) मौजूद है। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा बढ़ा और स्टॉक में तेजी आई। लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ यह स्टॉक जुलाई 2023 के बाद अपनी सबसे बड़ी एकदिवसीय तेजी दर्ज करने में सफल रहा।

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सरकार का फोकस और सोलर प्रोजेक्ट्स की बढ़ती मांग भी इस तेजी के पीछे एक अहम फैक्टर है। भारत में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है, जिसका फायदा स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd) जैसी कंपनियों को मिल रहा है।

शेयर परफॉर्मेंस कैसा है?

स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd) के शेयर में हाल ही में जोरदार तेजी देखने को मिली है, जहां स्टॉक ₹213.61 के स्तर पर पहुंचकर करीब 10.13% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। यह उछाल कंपनी को मिले बड़े ऑर्डर्स और मजबूत ऑर्डर बुक के चलते आया है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। पिछले कुछ सत्रों से स्टॉक लगातार अपट्रेंड में है और इसमें खरीदारी का अच्छा मोमेंटम बना हुआ है।

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हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक में इतनी तेज उछाल के बाद शॉर्ट टर्म में मुनाफावसूली (Profit Booking) देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूत ऑर्डर बुक और सेक्टर की ग्रोथ इस स्टॉक को सपोर्ट करती नजर आ रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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