Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd gets 415 crore rupee work order इस कंपनी को राजस्थान से मिला 415 करोड़ रुपये का सोलर प्रोजेक्ट, फोकस में शेयर
इस कंपनी को राजस्थान से मिला 415 करोड़ रुपये का सोलर प्रोजेक्ट, फोकस में शेयर

स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (Sterling & Wilson Renewable Energy Ltd) को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को 415 करोड़ रुपये का मिला है। इस कंपनी को प्राइवेट स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर से मिला है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 06:26 PM
स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (Sterling & Wilson Renewable Energy Ltd) को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को 415 करोड़ रुपये का मिला है। इस कंपनी को प्राइवेट स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर से मिला है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव आज 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 266.45 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है।

राजस्थान से मिला है काम

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैलेंस ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पैकेज का काम मिला है। कंपनी को राजस्थान में 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट से मिला है। इसके अलावा 220/33 kV का पूलिंग सबस्टेशन का भी काम मिला है। बता दें, कंपनी के सीईओ ने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर आईपीपी सेगमेंट का यह पहला ऑर्डर है।

ये भी पढ़ें:आज 2 कंपनियों का IPO ओपन, ग्रे मार्केट में दोनों का जलवा

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी?

पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 38.70 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.8 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का रेवन्यू लगभग डबल हो गया है। अप्रैल से जून 2025 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 1761.60 करोड़ रुपये रहा है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं

स्टॉक मार्केट में कंपनी ने निवेशकों को निराश किया है। पिछले 3 महीने में यह स्टॉक 12 प्रतिशत तक फिसल गया। एक साल से होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 61 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का 52 वीक हाई 758.35 रुपये और 52 वीक लो लेवल 216.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 6221.46 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:1 ही दिन में 3000% चढ़ गया है यह स्टॉक, इस खबर ने अचानक ही बढ़ा दिया भाव

इस कंपनी ने एक बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है। 2020 में कंपनी एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 45.73 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 54.27 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

