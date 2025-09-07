Stellant Securities will give 4 share bonus record date before 15 september 1 पर 4 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट 15 सितंबर से पहले, 3 महीने में किया पैसा दोगुना, Business Hindi News - Hindustan
Bonus Share: इस हफ्ते 4 कंपनियां एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेंगी। इन 4 कंपनियों की लिस्ट में Stellant Securities (India) Ltd भी एक है। कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट 15 सितंबर से पहले है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 10:04 AM
कब है रिकॉर्ड डेट?

Stellant Securities (India) Ltd ने बताया है कि 1 शेयर पर योग्य निवेशकों को 4 शेयर बोनस के तौर पर मिलेंगे। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने कहा है कि 12 सितंबर की तारीख रिकॉर्ड डेट होगी। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें एक पर 4 शेयर फ्री मिलेंगे। बता दें, यह कंपनी पहली बोनस शेयर देने जा रही है।

3 महीने में किया पैसा दोगुना

बीते एक हफ्ते में इस बोनस इश्यू के शेयरों का भाव 51 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 3 महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 253 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। यानी पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। वहीं, 6 महीने में Stellant Securities (India) Ltd के शेयरों का भाव 479 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, एक साल से Stellant Securities (India) Ltd के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 1714 प्रतिशत का फायदा हो चुका है।

5 साल में स्टॉक ने निवेशकों को दिया 11574% का रिटर्न

शुक्रवार को Stellant Securities (India) Ltd के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 2 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में यह स्टॉक 665.45 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। कंपनी का 52 वीक हाई 665.45 रुपये और 52 वीक लो लेवल 37.41 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 49.28 करोड़ रुपये का है। बता दें, बीते 5 साल में Stellant Securities (India) Ltd के शेयरों की कीमतों में 11,574 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

