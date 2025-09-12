Stellant Securities doubled money in three month company will give 4 share free 1 पर 4 शेयर फ्री दे रही है कंपनी, आज Ex Bonus डेट, 3 महीने में किया पैसा डबल, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Stellant Securities doubled money in three month company will give 4 share free

1 पर 4 शेयर फ्री दे रही है कंपनी, आज Ex Bonus डेट, 3 महीने में किया पैसा डबल

Bonus Share: आज शेयर बाजार में दो कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड कर रही हैं। उसमें से एक कंपनी Stellant Securities है। कंपनी एक शेयर पर 4 बोनस शेयर दे रही है। बता दें, Stellant Securities उन कंपनियों में से एक है जिन्होंने निवेशकों का पैसा 3 महीने में ही दोगुना कर दिया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 09:00 AM
Bonus Share: आज शेयर बाजार में दो कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड कर रही हैं। उसमें से एक कंपनी Stellant Securities है। कंपनी एक शेयर पर 4 बोनस शेयर दे रही है। बता दें, Stellant Securities उन कंपनियों में से एक है जिन्होंने निवेशकों का पैसा 3 महीने में ही दोगुना कर दिया है।

मिलेंगे 1 पर 4 शेयर फ्री

एक्सचेंज को दी जानकारी में Stellant Securities ने बताया है कि 1 शेयर पर 4 शेयर बोनस दिया है। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए आज की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। यानी आज जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा। बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर बांटने जा रही है।

बाजार खुलते ही आप कंपनी के शेयरों का भाव काफी दिखाई देंगे। इसके पीछे की वजह बोनस शेयर है। हालांकि, योग्य निवेशकों को शेयर अलॉट होने में कुछ दिन का टाइम लगेगा।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा

गुरुवार को Stellant Securities के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 2 प्रतिशत की उछाल के साथ कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 720.20 रुपये के लेवल पर था। Trendylne के डाटा के अनुसार कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते 1 महीने में 51.4% की तेजी आई है। वहीं, महज 3 महीने में इस स्टॉक ने निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। इस दौरान यह स्टॉक 250 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने में सफल रहा है।

6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 479.9% बढ़ा है। वहीं, एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड रखने वाले इंवेस्टर्स को अबतक 1787.8% प्रतिशत का लाभ हुआ है।

Trendlyne के डाटा के अनुसार इस कंपनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी हिस्सेदारी है। एसबीआई के पास जून तिमाही तक 1.7 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, कंपनी के प्रमोटर्स के पास 62.40 प्रतिशत हिस्सा था। बता दें, Stellant Securities में पब्लिक की शेयरहोल्डिंग कुल 34.90 प्रतिशत है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

