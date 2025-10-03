Steeply falling household deposits pose challenges to credit growth saving says crisil report बैंक में पैसा नहीं रख रहे लोग, शेयर बाजार की वजह से बदला है मिजाज?, Business Hindi News - Hindustan
बैंक में पैसा नहीं रख रहे लोग, शेयर बाजार की वजह से बदला है मिजाज?

क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक सावधि जमा में गिरावट और चालू एवं बचत खातों (कासा) में शेष राशि की हिस्सेदारी कम होने के कारण जमाओं में संरचनात्मक बदलाव आ रहा है। इससे बैंकों को लॉन्ग टर्म में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 09:29 PM
एक वक्त ऐसा था जब लोग निवेश के लिए बैंकों का रुख करते थे लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है कि अब लोग अपनी जमा-पूंजी को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या सेविंग अकाउंट में नहीं रख रहे। इसके बजाय वे ज्यादा मुनाफा पाने के लिए पैसा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे निवेशों में लगाने लगे हैं। क्रिसिल ने शुक्रवार को कहा कि बैंकिंग प्रणाली में जमाओं की संरचना तेजी से बदल रही है। सावधि जमा में गिरावट और चालू एवं बचत खातों (CASA) में शेष राशि की हिस्सेदारी कम होने से यह बदलाव और स्पष्ट हो रहा है। एजेंसी का मानना है कि यह रुझान बैंकों के लिए मध्यम से दीर्घावधि में बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर नकदी की तंगी या लिक्विडिटी संकट के समय।

क्या कहा क्रिसिल ने?

क्रिसिल के मुताबिक जमाकर्ताओं का रुझान अब हाई रिटर्न की ओर बढ़ रहा है। पारंपरिक बैंक जमा की बजाय लोग पूंजी बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश विकल्पों की तरफ जा रहे हैं। यही वजह है कि बैंकों की जमा वृद्धि पर दबाव पड़ रहा है। एजेंसी का कहना है कि यह बदलाव एक ओर जहां बैंकिंग प्रणाली की परिपक्वता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर जमा की स्थिरता को कमजोर भी कर सकता है।

आंकड़ों के अनुसार, जमा आधार में घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी मार्च 2020 में 64 प्रतिशत थी, जो घटकर मार्च 2025 में 60 प्रतिशत रह गई है। क्रिसिल का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में घरेलू योगदान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका सीधा असर बैंकों की उधारी लागत पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए अधिक ब्याज दरें देनी पड़ सकती हैं।

वित्त मंत्री ने बैंकों से कही थी ये बात

बीते दिनों वित्त मंत्रालय की ओर से बैंकों से कासा जमा में सुधार लाने और एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र को ऋण देने में वृद्धि करने का आह्वान किया। इस मंत्रालय अधिकारी ने कहा कि कासा जमा में सुधार से बैंकों को अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को ऋण देने में भी मदद मिलेगी।

