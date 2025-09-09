steel stock zoomed 58 percent in 3 days trade above open offer price is 30 rs detail here 30 रुपये वाले शेयर में 10% का अपर सर्किट, कंपनी के शेयरहोल्डिंग में हो रहा बदलाव, Business Hindi News - Hindustan
सप्ताह के दूसरे दिन 10 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और यह 30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। एक डील की खबर के बाद शेयर अब केवल तीन कारोबारी सत्रों में 58 प्रतिशत तक उछल गया है। इस बीच, कंपनी ने अपनी वार्षिक आम बैठक 26 सितंबर, 2025 के लिए तय की है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 05:12 PM
Steel Stock: बाजार में तूफानी तेजी के बीच मंगलवार को कुछ पेनी शेयर भी डिमांड में थे। उदाहरण के लिए एसएएल स्टील के शेयर हैं। इस शेयर में सप्ताह के दूसरे दिन 10 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और यह 30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इस शेयर के ट्रेडिंग वॉल्यूम में 21 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। एक डील की खबर के बाद शेयर अब केवल तीन कारोबारी सत्रों में 58 प्रतिशत तक उछल गया है।

क्या है तेजी के कारण

एसएएल स्टील के शेयरों में तेजी का कारण कंपनी के स्वामित्व में बदलाव और उसके कारण ओपन ऑफर का आना है। पिछले हफ्ते स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एसएएल स्टील ने मौजूदा प्रमोटरों से पूरी शेयरहोल्डिंग श्री मेटालिक्स को हस्तांतरित करने और श्री मेटालिक्स के पक्ष में प्रेफेंशियल इश्यू और वारंट के माध्यम से अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी करने के अपने फैसले की घोषणा की।

क्या है डील डिटेल

शाह अलॉयज लिमिटेड (प्रमोटर 1), एसएएल केयर प्राइवेट लिमिटेड (प्रमोटर 2) और श्री मेटालिक्स लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) के बीच हस्ताक्षरित शेयर खरीद समझौते के अनुसार मौजूदा प्रमोटरों ने ₹107.40 करोड़ के रिटर्न पर शेयरहोल्डिंग से बाहर निकलने का समझौता किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने ₹18 प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर 1.92 करोड़ इक्विटी शेयरों के तरजीही आवंटन और श्री मेटालिक्स को ₹18 प्रति शेयर के मूल्य पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय 3.57 करोड़ वारंट के माध्यम से ₹99 करोड़ तक की रकम जुटाने को मंजूरी दी। इस माध्यम से इक्विटी हस्तांतरण 37.99 प्रतिशत है।

एक्सचेंज फाइलिंग से पता चला है कि यदि पूरे 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर खुली पेशकश में पेश किए जाते हैं तो श्री मेटालिक्स की शेयरहोल्डिंग 96.98 प्रतिशत तक बढ़ सकती है; जबकि शून्य शेयरों के मामले में हिस्सेदारी 70.98 प्रतिशत होगी। बहरहाल, ओपन ऑफर की तारीखों का इंतजार है। इस बीच, कंपनी ने अपनी वार्षिक आम बैठक 26 सितंबर, 2025 के लिए तय की है।

