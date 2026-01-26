Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़states are burdened with massive debt with Tamil Nadu and Maharashtra at the top Uttar Pradesh and Bihar have reduced
राज्यों पर कर्ज का पहाड़, टॉप पर तमिलनाडु-महाराष्ट्र, यूपी-बिहार ने कम की उधारी

राज्यों पर कर्ज का पहाड़, टॉप पर तमिलनाडु-महाराष्ट्र, यूपी-बिहार ने कम की उधारी

संक्षेप:

देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते वे अपनी फंडिंग के लिए बाजार से लिए जाने वाले कर्ज पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों के कुल राजकोषीय घाटे का लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा इसी बाजार उधारी से पूरा किया जाएगा।

Jan 26, 2026 12:01 pm ISTDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते वे अपनी फंडिंग के लिए बाजार से लिए जाने वाले कर्ज पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। राज्य सरकारें अब लंबी अवधि के बॉन्ड जारी कर पैसा जुटा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों के कुल राजकोषीय घाटे का लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा इसी बाजार उधारी से पूरा किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कर्ज-जीडीपी अनुपात में वृद्धि की आशंका

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों का कर्ज स्तर अब भी चिंताजनक बना हुआ है। हालांकि मार्च 2024 में राज्यों का कुल कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 28.1 प्रतिशत पर आ गया था, लेकिन अनुमान है कि मार्च 2026 तक यह बढ़कर करीब 29.2 प्रतिशत हो जाएगा। कई राज्यों का कर्ज उनकी अपनी अर्थव्यवस्था के 30 प्रतिशत से भी अधिक है।

किन राज्यों पर सबसे ज्यादा कर्ज?

फिलहाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र (दोनों लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपये) सबसे अधिक बाजार कर्ज लेने वाले राज्य हैं। वहीं, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों का कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। कोविड काल में केंद्र से मिले विशेष ऋण, जैसे जीएसटी मुआवजा और पूंजीगत खर्च के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त कर्ज, का भी महत्व बढ़ा है।

उधारी के स्रोतों में बदलाव

राज्य अब वित्तीय संस्थानों, लोक लेखा और राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) जैसे पारंपरिक स्रोतों से कम कर्ज ले रहे हैं। इस समय केवल 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ही एनएसएसएफ से उधार ले रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्यों की कुल बाजार उधारी बढ़कर 10.73 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 10.07 लाख करोड़ रुपये थी।

उत्तर प्रदेश ने कम की उधारी

हालांकि, कुछ बड़े राज्यों ने 2024-25 में कम उधारी की। इनमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है, जिसका कर्ज 49,618 करोड़ रुपये से गिरकर 4,500 करोड़ रुपये रह गया। इसी तरह से बिहार का का कर्ज 47612 करोड़ से घटकर 47546 करोड़ रहा है। हालांकि इस अवधि में उत्तराखंड का कर्ज काफी बढ़ रहा है जो 6300 करोड़ से बढ़ाकर 10400 करोड़ रहा है। इसी तरह से झारखंड का कर्ज भी एक हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3500 करोड़ का रहा है।

लंबी अवधि के बॉन्ड का चलन

राज्य अब पहले से ज्यादा लंबी अवधि के बॉन्ड जारी कर रहे हैं। 2024-25 में 10 साल वाले बॉन्ड का हिस्सा घटकर 14.5 प्रतिशत रह गया, जबकि 35 साल तक की अवधि वाले बॉन्ड जारी किए गए।

केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों ने 20 साल से अधिक अवधि के बॉन्ड भी जारी किए हैं। इसका एक कारण ब्याज दरों में गिरावट भी है। 2024-25 में राज्यों के बॉन्ड पर औसत ब्याज दर घटकर 7.2 प्रतिशत रह गई।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Tamilnadu Business News Uttar Pradesh अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।