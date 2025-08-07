ट्रंफ के टैरिफ अटैक से बेफिक्र निवेशक, इस शेयर को खरीदने की लूट, 13 अगस्त है अहम

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ पर लिए गए फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ गया है। इस माहौल के बीच गुरुवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि, सरकारी दूरसंचार कंपनी आईटीआई लिमिटेड के शेयर की कीमत 8 प्रतिशत बढ़कर ₹325 रुपये के पार पहुंच गई।

ITI share price: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ पर लिए गए फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ गया है। इसी माहौल की वजह से सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि, इसके बावजूद कुछ सरकारी कंपनियों के शेयर डिमांड में थे। ऐसा ही एक शेयर सरकारी दूरसंचार कंपनी आईटीआई लिमिटेड का है। गुरुवार को इस कंपनी के शेयर की कीमत 8 प्रतिशत बढ़कर ₹325 रुपये के पार पहुंच गई।

आईटीआई लिमिटेड के शेयर में तेजी की वजह कंपनी की ओर से दी गई जानकारी है। कंपनी ने बीएसई को सूचित किया है कि निदेशक मंडल की बैठक 13 अगस्त 2025 को निर्धारित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जून तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा।

यूपी में बड़े प्रोजेक्ट पर काम कंपनी हाल ही में कंपनी ने बताया है कि उसने प्रौद्योगिकी फर्म एमलॉजिका के साथ साझेदारी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बिग डेटा एनालिटिक्स-संचालित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और स्किल में सुधार करना है। एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि यह परियोजना मल्टीपल सोर्स डेटा के कलेक्शन और विश्लेषण का सपोर्ट करने के लिए एक स्केलेबल एनालिटिक्स फाउंडेशन विकसित करने पर केंद्रित होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के लिए "डेटा-संचालित प्रशासनिक मॉडल" स्थापित करने को अपने 2025-26 के बजट में पहले ही 10 करोड़ रुपये निर्धारित कर दिए हैं।