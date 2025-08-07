State owned telecom stock iti jumps 8 percent despite weak trends in indian stock market ट्रंफ के टैरिफ अटैक से बेफिक्र निवेशक, इस शेयर को खरीदने की लूट, 13 अगस्त है अहम, Business Hindi News - Hindustan
State owned telecom stock iti jumps 8 percent despite weak trends in indian stock market

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ पर लिए गए फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ गया है। इस माहौल के बीच गुरुवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि, सरकारी दूरसंचार कंपनी आईटीआई लिमिटेड के शेयर की कीमत 8 प्रतिशत बढ़कर ₹325 रुपये के पार पहुंच गई।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 03:01 PM
ITI share price: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ पर लिए गए फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ गया है। इसी माहौल की वजह से सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि, इसके बावजूद कुछ सरकारी कंपनियों के शेयर डिमांड में थे। ऐसा ही एक शेयर सरकारी दूरसंचार कंपनी आईटीआई लिमिटेड का है। गुरुवार को इस कंपनी के शेयर की कीमत 8 प्रतिशत बढ़कर ₹325 रुपये के पार पहुंच गई।

आईटीआई लिमिटेड के शेयर में तेजी की वजह कंपनी की ओर से दी गई जानकारी है। कंपनी ने बीएसई को सूचित किया है कि निदेशक मंडल की बैठक 13 अगस्त 2025 को निर्धारित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जून तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा।

यूपी में बड़े प्रोजेक्ट पर काम कंपनी

हाल ही में कंपनी ने बताया है कि उसने प्रौद्योगिकी फर्म एमलॉजिका के साथ साझेदारी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बिग डेटा एनालिटिक्स-संचालित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और स्किल में सुधार करना है। एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि यह परियोजना मल्टीपल सोर्स डेटा के कलेक्शन और विश्लेषण का सपोर्ट करने के लिए एक स्केलेबल एनालिटिक्स फाउंडेशन विकसित करने पर केंद्रित होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के लिए "डेटा-संचालित प्रशासनिक मॉडल" स्थापित करने को अपने 2025-26 के बजट में पहले ही 10 करोड़ रुपये निर्धारित कर दिए हैं।

मंत्रालय की हरी झंडी

प्रोजेक्ट को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस पहल को हरी झंडी दे दी है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पहल को मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और सभी सड़क सुरक्षा ई-प्रवर्तन मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पूरी तरह से पालन करना होगा और इससे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आएगा।

