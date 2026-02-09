SBI के शेयरों को खरीदने की मची लूट, 6% चढ़ा भाव, एक्सपर्ट्स दे रहे दांव लगाने की सलाह
SBI Share Price: सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में सोमवार की सुबह 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। SBI के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। State Bank of India के शेयरों को खरीदने के लिए कई एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं। बता दें, दिसंबर तिमाही में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।
21028 करोड़ रुपये का हुआ है नेट प्रॉफिट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी जानकारी के अनुसार कंपनी का नेट प्रॉफिट 21028 करोड़ रुपये रहा है। जोकि रिकॉर्ड स्तर है। बैंक की एनआईआई सालाना आधार पर 9.04 प्रतिशत बढ़कर 45,190 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 41,446 करोड़ रुपये थी। लोन में 15.14 प्रतिशत के इजाफे से इसे समर्थन मिला।
बैंक के NPS में सुधार हुआ है और 31 दिसंबर, 2025 तक GNPA अनुपात सुधरकर 1.57 प्रतिशत रहा, जो सितंबर तिमाही में 1.73 प्रतिशत था। कुल प्रावधान 4,507 करोड़ रुपये रहे।
52 वीक हाई पर SBI के शेयर
बीएसई में बैंक का शेयर आज सोमवार को 1120 रुपये के लेवल पर खुला था। ओपनिंग के कुछ ही देर के बाद एसबीआई का शेयर 6.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 1136.85 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह बैंक का 52 वीक हाई स्तर है। SBI का 52 वीक लो लेवल 679.65 रुपये है। वहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप 1040290 करोड़ रुपये का है।
क्या है SBI का टारगेट प्राइस?
नोमुरा ने एसबीआई के शेयरों को BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 1235 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। वहीं, सीएलएसए ने 1275 रुपये और सिटी ने 1265 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। जेफरिज की तरफ से एसबीआई के शेयरों के लिए 1300 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। नोउमा ने 1250 रुपये और यूबीएस ने 1120 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी की निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।