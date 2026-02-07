SBI ने Q3 रिजल्ट का किया ऐलान, प्रॉफिट में 24.50% का इजाफा
SBI ने दी जानकारी में बताया है कि उनका नेट प्रॉफिट अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट 21028.15 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर बैंक के प्रॉफिट में 24.50 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले दिसंबर तिमाही में बैंक का प्रॉफिट 16891. करोड़ रुपये रहा था।
SBI की कुल कमाई में साल दर साल के आधार पर 9.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर तिमाही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इनकम 140914.65 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल दिसंबर तिमाही में बैंक की कुल कमाई 128467.39 करोड़ रुपये थी।
NII कितना रहा?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 45190 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, दिसंबर तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32862 करोड़ रुपये रहा है। जोकि साल दर साल के आधार पर 39.54 प्रतिशत के साथ बढ़ा है।
बैंक का डिपॉजिट 57 लाख करोड़ रुपये और एडवांस 46 लाख करोड़ रुपये को क्रॉस कर गया है। SBI का एनपीए सालाना आधार पर 12.71 प्रतिशत गिरा है। दिसंबर तिमाही में बैंक का एनपीए 73637 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, नेट एनपीए 15.74 प्रतिशत की गिरावट के बाद 18012 करोड़ रुपये रहा है।
SBI के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 0.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1066.40 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में SBI के शेयरों की कीमतों में 41 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 7 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है। बता दें, 5 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों की कीमतों में 171 प्रतिशत की उछाल दर्ज किया गया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
