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इस कंपनी के CEO ने छोड़ा पद, सुस्त पड़ा है शेयर…7 रुपये से कम भाव

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • कर्ज में फंसी स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ कल्पेश दवे का कार्यकाल समाप्त हो गया है
इस कंपनी के CEO ने छोड़ा पद, सुस्त पड़ा है शेयर…7 रुपये से कम भाव

Star housing finance share price: कर्ज में फंसी स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसके कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कल्पेश दवे का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस खबर से पहले कंपनी के शेयर 25 जून को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन गुरुवार को यह शेयर करीब 5 पर्सेंट टूटकर 7 रुपये के नीचे बंद हुआ। शेयर की बीएसई पर क्लोजिंग 4.76% टूटकर 6.60 रुपये पर हुई। बता दें कि शेयर बाजार में शुक्रवार को ट्रेडिंग नहीं हुई।

शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्च 2026 में शेयर 3.67 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 32.48 रुपये है।

क्या बताया कंपनी ने?

स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि दवे की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उनका कार्यकाल और सेवाएं 26 जून 2026 से समाप्त हो गईं हैं। दवे अब कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, हितधारक संबंध समिति और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

स्टार हाउसिंग फाइनेंस में दिखाई थी दिलचस्पी

बता दें कि पिछले महीने मुंबई स्थित बैसिनविक्टस प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार हाउसिंग फाइनेंस में 200 करोड़ रुपये में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने में रुचि जताई थी। स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि बैसिनविक्टस इस निवेश के जरिए बहुमत हिस्सेदारी हासिल करना चाहती है। साथ ही, सभी जरूरी मंज़ूरियां मिलने पर, वह प्रमोटरों और सबसे बड़े निवेशक ARKFIN इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजर्स लिमिटेड की हिस्सेदारी भी सेकेंडरी खरीद के जरिए खरीदना चाहती है।

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स्टार हाउसिंग फाइनेंस ने 7 अप्रैल को बताया था कि उसने दो फाइनेंशियल संस्थानों - हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस - को टर्म लोन की किस्तों का पेमेंट नहीं किया है। फाइलिंग में यह भी कहा गया कि बैसिनविक्टस भविष्य में ग्रोथ के लिए एक मजबूत आधार बनाने के लिए एक नई लीडरशिप टीम लाएगी और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) और इससे जुड़े क्षेत्रों के जाने-माने प्रोफेशनल्स को बोर्ड में शामिल करके बोर्ड को मजबूत करेगी। इसमें कहा गया कि लेंडर्स के साथ टर्म लोन सुविधाओं को रीस्ट्रक्चर करने के समझौते के बाद लेटर ऑफ इंटेंट को एक पक्के कमिटमेंट डॉक्यूमेंट में बदल दिया जाएगा।

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इसके तहत बाकी बचे समय को बढ़ाया जाएगा और अगले छह महीनों के लिए ब्याज और मूलधन के पेमेंट पर मोरेटोरियम दिया जाएगा। समझौते के बाद, बैसिनविक्टस तुरंत स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट (ICD) के रूप में ₹25 करोड़ का फंड लगाएगी। इस फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से लेंडर्स के बकाया को चुकाने और अगर कोई कानूनी बकाया है तो उसका पेमेंट करने के लिए किया जाएगा।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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