स्टार हेल्थ की कैशलेस सर्विस पर अब खतरा, बढ़ सकती है बीमाधारकों की मुश्किलें
एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ने चेतावनी दी है कि वह अनुचित व्यवहार की शिकायतों के कारण 22 सितंबर से स्टार हेल्थ पॉलिसीधारकों के लिए कैशलेस सेवाएं वापस ले लेगा। बता दें कि यह एसोसिएशन 15,000 से अधिक अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करता है।
अगर स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के ग्राहक हैं तो ये खबर आपको निराश कर सकती है। दरअसल, आगामी 22 सितंबर से बीमाधारकों की कैशलेस सर्विसेज बंद होने का खतरा है। इस संबंध में एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (AHPI) ने स्टार हेल्थ को चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि एएचपीआई 15,000 से अधिक अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करता है।
22 सितंबर से बंद हो सकती है ये सुविधा
एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ने चेतावनी दी कि वह अनुचित व्यवहार की शिकायतों के कारण 22 सितंबर से स्टार हेल्थ पॉलिसीधारकों के लिए कैशलेस सेवाएं वापस ले लेगा। यह तब तक के लिए लागू रहेगा जबतक बीमाकर्ता के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। आपको बता दें कि अगस्त में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस और केयर हेल्थ इंश्योरेंस का AHPI के साथ क्लेम के सैटलमेंट में देरी, नए अस्पतालों को सूचीबद्ध करने में देरी, पैकेज दरों में संशोधन न करने, गैर जरूरी दस्तावेजों की मांग समेत कई विवाद हुए थे। दोनों को चेतावनी दी गई थी कि उनकी कैशलेस सेवाएं वापस ले ली जाएंगी, लेकिन अंततः बातचीत के जरिए उन्होंने अपने मुद्दे सुलझा लिए।
क्या है स्टार हेल्थ पर आरोप?
AHPI के सदस्य अस्पतालों का आरोप है कि स्टार हेल्थ ने बढ़ती लागत के अनुरूप पुराने टैरिफ में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। उन पर दरें और कम करने का दबाव डाला है। मनमाने ढंग से कैशलेस सेवाएं देने से इनकार कर दिया है। बीमा लोकपाल की 2023-24 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए AHPI ने कहा कि स्टार हेल्थ 13,300 शिकायतों के साथ शिकायत सूची में सबसे ऊपर है, जिनमें से 10000 से ज्यादा क्लेम खारिज होने से संबंधित हैं।
क्या कहा स्टार हेल्थ ने ?
स्टार हेल्थ ने एक बयान में कहा- हमारे नेटवर्क साझेदारों, जिनके साथ हमारे द्विपक्षीय समझौते हैं, से हमें कैशलेस सेवाओं के निलंबन का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है। एएचपीआई ने मनमाने तरीके से कैशलेस सेवाओं को निलंबित करने की धमकी जारी की है, जिसमें स्पष्टता या कार्रवाई योग्य विवरण का अभाव है। हम अपने ग्राहकों को आश्वस्त करते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रभावित नहीं होगी। अगर ऐसा होता भी है, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों को अस्पताल को भुगतान करने से पहले उनके क्लेम का भुगतान मिल जाए।
बता दें कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एक मजबूत 'मल्टी-चैनल' वितरण नेटवर्क है, जिसमें 913 कार्यालय, 14 हजार से अधिक नेटवर्क अस्पताल, 7.75 लाख से अधिक लाइसेंस प्राप्त एजेंट और 17 हजार कर्मचारी हैं। कुछ महीने पहले तक स्टार हेल्थ का ग्रॉस प्रीमियम कलेक्शन 2024-25 में 17,553 करोड़ रुपये था, जबकि इसकी कुल संपत्ति 8,668 करोड़ रुपये थी।