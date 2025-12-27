2025 का छुपा रुस्तम निकला यह IPO, निवेशकों को हुआ 146% का फायदा

संक्षेप: इस साल कई धाकड़ कंपनियों के आईपीओ ने दस्तक दी। लेकिन जिस एक आईपीओ ने सभी को पछाड़ दिया वह Stallion India है। कंपनी ने इस साल लिस्ट हुए सभी आईपीओ की तुलना में अबतक सबसे अधिक रिटर्न दिया है।

इस साल कई धाकड़ कंपनियों के आईपीओ ने दस्तक दी। लेकिन जिस एक आईपीओ ने सभी को पछाड़ दिया वह Stallion India है। कंपनी ने इस साल लिस्ट हुए सभी आईपीओ की तुलना में अबतक सबसे अधिक रिटर्न दिया है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के शेयरों की अब भी खरीदारी हो रही है।

कितना दिया है रिटर्न? Stallion India की लिस्टिंग बीएसई में 33 प्रतिशत के प्रीमियम के सात 120 रुपये पर हुई थी। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था। जिसके बाद यह स्टॉक बीएसई में 221.65 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 90 रुपये था। उसकी तुलना में अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 146 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

कंपनी का बीएसई में 52 वीक हाई 424.20 रुपये है। और 52 वीक लो लेवल 59.91 रुपये है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी आई है।

कब आया था आईपीओ? यह आईपीओ 16 जनवरी 2025 को खुला था। निवेशकों के पास 20 जनवरी 2025 तक दांव लगाने का मौका था। कंपनी ने 85 रुपये से 90 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड निर्धारित किया था।

Stallion India आईपीओ का साइज 199.45 करोड़ रुपये का था। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.79 करोड़ फ्रेश शेयर जारी की थी। वहीं, ऑफर फार सेल के तहत कंपनी ने 43 लाख शेयर जारी किए थे। बता दें, इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह हुई है। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ था।

कितना हुआ सब्सक्राइब तीन दिन के ओपनिंग के दौरान आईपीओ को 188 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 96.81 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, क्यूआईबी सेक्शन में 172 गुना और एनआईआई कैटगरी में 422 गुना सब्सक्राइब किया गया था।