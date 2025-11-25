ओपन हो गया SME IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा 2 लॉट पर ₹5000 का फायदा

संक्षेप: SSMD Agrotech India IPO : आज 25 नवंबर को एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया आईपीओ ओपन हो गया है। कंपनी के आईपीओ का साइज 34.09 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 28 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी।

SSMD Agrotech India IPO : आज 25 नवंबर को एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया आईपीओ ओपन हो गया है। कंपनी के आईपीओ का साइज 34.09 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 28 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। कोई भी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कंपनी में से घटा नहीं रहा है। यानी आईपीओ से जुटाए पैसे का उपयोग कंपनी के विस्तार में किया जाएगा। इस आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति अच्छी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है प्राइस बैंड? एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया आईपीओ 25 नवंबर यानी आज से 27 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी की तरफ शेयरों का अलॉटमेंट 28 नवंबर को किया जाएगा। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई में प्रस्तावित है।

एसएमडी एग्रोटेट इंडिया इंडिया आईपीओ का प्राइस बैंड 114 रुपये से 121 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2000 लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 242000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

क्या चल रहा है जीएमपी? एग्रोटेक इंडिया आईपीओ का जीएमपी आज 5 रुपये प्रति शेयर है। जोकि कंपनी की 4.13 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्टिंग को दर्शाता है। अगर यही ट्रेंड रहा तो निवेशकों को दो लॉट पर 5000 रुपये का फायदा हो सकता है। बता दें, कल यानी सोमवार के मुकाबले कंपनी के जीएमपी कोई बदलाव नहीं हुआ है।

थ्री डाइमेंशन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड को मार्केट मेकर किया गया है।

यह एक एग्रो कंपनी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में चावल, रामदाना, चना दाल, इडली रावा, चावल पाउडर आदि शामिल है।