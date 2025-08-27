36% गिरा इस कंपनी का मुनाफा, दिग्गजों का है दांव, हाल ही में हुई थी लिस्टिंग

Sri Lotus Developers result: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी का नेट प्रॉफिट 36 प्रतिशत घटकर 25.78 करोड़ रुपये रहा है। इस कंपनी में बॉलीवुड समेत कई बड़े सेलिब्रिटी ने निवेश किया था

Sri Lotus Developers result: वैसे तो अगस्त महीने में कई कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा- श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड की रही। दरअसल, इस कंपनी में बॉलीवुड समेत कई बड़े सेलिब्रिटी ने निवेश किया था। वहीं, शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग भी धमाकेदार थी। अब कंपनी ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी का नेट प्रॉफिट 36 प्रतिशत घटकर 25.78 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 40.16 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की कुल आय भी घटकर 68.09 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 122.46 करोड़ रुपये थी।

शेयर का हाल बीते मंगलवार को इस शेयर की कीमत 188.10 रुपये पर थी। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं, बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर बाजार बंद रहा। अब तिमाही नतीजे के बाद कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड का आईपीओ आया था। शेयर अपनी बाजार सूचीबद्धता के दिन इश्यू प्राइस के मुकाबले 31% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ।

लिस्टिंग के दिन शेयर का परफॉर्मेंस बीएसई पर श्री लोटस डेवलपर्स के शेयरों की शुरुआत 179.10 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई, जो 150 रुपये के इश्यू प्राइस से 19.4 प्रतिशत अधिक थी। कारोबार के दौरान शेयरों ने तेजी पकड़ते हुए 197 रुपये प्रति शेयर का उच्च स्तर छू लिया, जो 31.3 प्रतिशत की बढ़त है। हालांकि कारोबार के अंत में श्री लोटस डेवलपर्स का शेयर 196.85 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ, जो इश्यू प्राइस से 31.23 प्रतिशत अधिक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर शुरुआती कारोबार में कंपनी का शेयर 18.67 प्रतिशत चढ़कर 178 रुपये पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में एनएसई पर यह शेयर 195.80 रुपये पर बंद हुआ।