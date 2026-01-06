89000% रिटर्न के बाद अब स्प्लिट का ऐलान, ₹1 के भाव से शेयर ने पकड़ी थी रफ्तार

Hindustan Hindi News
श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड के शेयर ने साल 2020 के 1 रुपये वाले स्तर से अब 1700 रुपये के स्तर को टच कर लिया है। यह 89000% के जबरदस्त रिटर्न को दिखाता है। अब कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है।

Jan 06, 2026 08:22 pm IST
Sri adhikari brothers television share: शेयर बाजार में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया। ऐसा ही एक शेयर श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड का है। इस कंपनी के शेयर ने साल 2020 के 1 रुपये वाले स्तर से अब 1700 रुपये के स्तर को टच कर लिया है। यह 89000% के जबरदस्त रिटर्न को दिखाता है। अब चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है।

क्या है डिटेल

मीडिया और एंटरटेनमेंट फर्म श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड ने 1:10 स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मौजूदा 1 (एक) इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और जो पूरी तरह से पेड-अप है, को 10 (दस) इक्विटी शेयरों में सब-डिवीजन/स्प्लिट को मंज़ूरी दे दी है। इनकी फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है और जो पूरी तरह से पेड-अप हैं। इक्विटी शेयरों के उपरोक्त सब-डिवीजन/स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट शेयरधारकों की मंजूरी पोस्टल बैलेट के जरिए मिलने के बाद तय की जाएगी। श्री अधिकारी ब्रदर्स ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि इक्विटी शेयरों के स्प्लिट से शेयर ज्यादा किफायती और निवेश के लिए आकर्षक बनेंगे, जिससे रिटेल निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और कंपनी के शेयरों की लिक्विडिटी भी बढ़ेगी।

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रमोटर से 100 करोड़ रुपये तक के लोन को मंज़ूरी दी है, जिसमें ऐसे लोन को कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदलने का ऑप्शन भी शामिल है और इसे पोस्टल बैलेट के जरिए शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के लिए रिकमेंड किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने श्रीवात्सवा सुनकारा को 6 जनवरी, 2026 से कंपनी का चेयरपर्सन भी नियुक्त किया है।

कंपनी के बारे में

1994 में स्थापित श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड एक मीडिया कंपनी है और कंटेंट प्रोडक्शन, अलग-अलग ब्रॉडकास्टर्स, एग्रीगेटर्स और सैटेलाइट नेटवर्क्स को कंटेंट सिंडिकेशन के क्षेत्र में काम करती है। सितंबर तिमाही में कंपनी ने 14.1 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो Q2FY25 में दर्ज 0.17 करोड़ रुपये से लगभग 83 गुना ज्यादा है। 30 सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के दौरान ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर 244.44% बढ़कर 4.34 करोड़ रुपये हो गया।

