Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Sri Adhikari Brothers Television Network Limited 2 rupee make investors crorepati in just 5 years
Multibagger Stock: 5 साल में 2 रुपये के शेयर ने बना दिया करोड़पति, मिला 93806.67% का रिटर्न

Multibagger Stock: 5 साल में 2 रुपये के शेयर ने बना दिया करोड़पति, मिला 93806.67% का रिटर्न

संक्षेप:

श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क (Sri Adhikari Brothers Television Network Limited) ने अपने पोजीशनल निवेशकों के पास कुछ ऐसा ही किया है। कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है।

Thu, 27 Nov 2025 03:23 PMTarun Pratap Singh मिंट
share Share
Follow Us on

Multibagger Stock: शेयर बाजार के विषय में एक्सपर्ट्स हमेशा यह बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर अच्छे स्टॉक पर दांव लगाया जाए तो यह किस्मत पलट कर रख देगा। श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क (Sri Adhikari Brothers Television Network Limited) ने अपने पोजीशनल निवेशकों के पास कुछ ऐसा ही किया है। कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। करीब 5 साल पहले ही इस कंपनी के शेयरों का भाव 2 रुपये से भी कम था। जोकि अब 1400 रुपये को पार गया है। यानी अगर किसी निवेशक ने एक लाख रुपये का दांव तब लगाया होगा उनका पैसा 9.04 करोड़ रुपये हो गया होगा। यानी इस स्टॉक ने 5 साल में करोड़पति बना दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:₹600 का शेयर ₹10000 के पार पहुंचा, उदय कोटक ने की छप्परफाड़ कमाई

आज भी शेयरों में तेजी

गुरुवार को बाजार के मजबूत स्थिति के बीच यह स्टॉक 1.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 1410 रुपये के आस-पास ट्रेड कर रहा था। इससे पहले एनएसई में यह पेनी स्टॉक 1392 रुपये के स्तर पर खुला था। आज गुरुवार को दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1423 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

ये भी पढ़ें:₹100 के करीब पहुंचा इस IPO का GMP, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹95000 का फायदा

5 साल में 93806.67% का रिटर्न

श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क के शेयरों की कीमतों में बीते 5 साल के दौरान 93806 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 76 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक का भाव 139 प्रतिशत बढ़ा है। हालाकिं, ओवरआल 2025 को देखें तो श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क के शेयरों में 6 प्रतिशत की गिरावट इस साल देखने को मिली है। वहीं, एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 24 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

कंपनी ने बदलेगी नाम

इस मल्टीबैगर स्टॉक की बोर्ड मीटिंग 24 नवंबर को हुई थी। जिसमें बोर्ड ने कंपनी के नाम को श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क से बदलकर Aqylon Nexus Limited कर दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Multibagger Stock Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।