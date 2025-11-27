Multibagger Stock: 5 साल में 2 रुपये के शेयर ने बना दिया करोड़पति, मिला 93806.67% का रिटर्न

संक्षेप: श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क (Sri Adhikari Brothers Television Network Limited) ने अपने पोजीशनल निवेशकों के पास कुछ ऐसा ही किया है। कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है।

Multibagger Stock: शेयर बाजार के विषय में एक्सपर्ट्स हमेशा यह बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर अच्छे स्टॉक पर दांव लगाया जाए तो यह किस्मत पलट कर रख देगा। श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क (Sri Adhikari Brothers Television Network Limited) ने अपने पोजीशनल निवेशकों के पास कुछ ऐसा ही किया है। कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। करीब 5 साल पहले ही इस कंपनी के शेयरों का भाव 2 रुपये से भी कम था। जोकि अब 1400 रुपये को पार गया है। यानी अगर किसी निवेशक ने एक लाख रुपये का दांव तब लगाया होगा उनका पैसा 9.04 करोड़ रुपये हो गया होगा। यानी इस स्टॉक ने 5 साल में करोड़पति बना दिया है।

आज भी शेयरों में तेजी गुरुवार को बाजार के मजबूत स्थिति के बीच यह स्टॉक 1.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 1410 रुपये के आस-पास ट्रेड कर रहा था। इससे पहले एनएसई में यह पेनी स्टॉक 1392 रुपये के स्तर पर खुला था। आज गुरुवार को दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1423 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

5 साल में 93806.67% का रिटर्न श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क के शेयरों की कीमतों में बीते 5 साल के दौरान 93806 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 76 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक का भाव 139 प्रतिशत बढ़ा है। हालाकिं, ओवरआल 2025 को देखें तो श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क के शेयरों में 6 प्रतिशत की गिरावट इस साल देखने को मिली है। वहीं, एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 24 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

कंपनी ने बदलेगी नाम इस मल्टीबैगर स्टॉक की बोर्ड मीटिंग 24 नवंबर को हुई थी। जिसमें बोर्ड ने कंपनी के नाम को श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क से बदलकर Aqylon Nexus Limited कर दिया है।