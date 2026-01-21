₹2 से बढ़कर ₹2700 पर आ गया यह शेयर, अब 5वीं बार डिविडेंड देगी कंपनी, 60% बढ़ा मुनाफा

संक्षेप: प्रबंधन के अनुसार, कुछ सेगमेंट में सुधार दिख रहा है, लेकिन लागत से जुड़ी चुनौतियां और बाजार की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई हैं। इसी कारण निवेशकों ने नतीजों को सतर्क नजरिए से देखा।

SRF Share: एसआरएफ लिमिटेड के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज करीबन 7 पर्सेंट तक टूट गए और 2,704 रुपये पर आ गए थे। बता दें कि बीते मंगलवार को कंपनी ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जो कुल मिलाकर काफी मजबूत रहे। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 59.7% बढ़कर ₹432.7 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹271 करोड़ था। कंपनी की आमदनी में भी 6.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह ₹3,712.5 करोड़ तक पहुंच गई। EBITDA में 26% की तेजी आई और यह ₹780 करोड़ रहा, जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन 21% पर पहुंच गया। ये सभी आंकड़े बाजार के अनुमानों से बेहतर रहे। बता दें कि लंबी अवधि में यह शेयर 2 रुपये (1 जनवरी 1999 का बंद प्राइस) से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक आ गया है। इस दौरान इसमें 131,162% की तेजी देखी गई।

कंपनी ने क्या कहा हालांकि, कंपनी ने यह भी बताया कि नए श्रम कानूनों (लेबर कोड) के लागू होने से उस पर ₹73.24 करोड़ का अतिरिक्त असर पड़ा है, जिसका दबाव मुनाफे पर देखने को मिला। इसके बावजूद SRF का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। प्रबंधन के अनुसार, कुछ सेगमेंट में सुधार दिख रहा है, लेकिन लागत से जुड़ी चुनौतियां और बाजार की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई हैं। इसी कारण निवेशकों ने नतीजों को सतर्क नजरिए से देखा।

स्पेशल्टी केमिकल्स कारोबार स्पेशल्टी केमिकल्स कारोबार की बात करें तो इस तिमाही में इसका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा। कंपनी ने बताया कि चीनी कंपनियों की आक्रामक कीमतों के चलते प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे इस सेगमेंट पर दबाव पड़ा। इसके अलावा, कुछ बड़े ग्राहकों ने खरीदारी को आगे के लिए टाल दिया, जिससे मांग उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। कंपनी का कहना है कि वॉल्यूम में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन पूरी रिकवरी में अभी समय लग सकता है।