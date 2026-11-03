300 कर्मचारियों की छुट्टी, लेकिन कंपनी देगी 4 महीने की सैलरी और हेल्थकेयर सुविधा

मुख्य बातें

वेबसाइट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी स्क्वेयरस्पेस ने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में किया करीब 19% कटौती का फैसला।

Squarespace Layoffs: वेबसाइट बनाने की सुविधा देने वाली अमेरिकी कंपनी स्क्वायरस्पेस (Squarespace) ने अपने कर्मचारियों की संख्या में करीब 19% कटौती करने का फैसला किया है। इस छंटनी से लगभग 300 कर्मचारी प्रभावित होंगे। इनमें सबसे ज्यादा नौकरियां कंपनी की प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीमों में जाने की आशंका है। हालांकि, कंपनी ने नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए कई राहत उपायों का ऐलान किया है। प्रभावित कर्मचारियों को कम से कम 16 हफ्ते की बेस सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा मई 2027 तक हेल्थकेयर सुविधाएं जारी रहेंगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि कर्मचारी अपने ऑफिस लैपटॉप अपने पास रख सकेंगे। स्क्वेयरस्पेस के मुताबिक, इस बदलाव का मकसद कंपनी के कामकाज को सरल बनाना, टीमों को छोटा करना और बदलते टेक्नोलॉजी बाजार के हिसाब से खुद को तैयार करना है।

स्क्वेयरस्पेस में 19% कर्मचारियों की छंटनी

स्क्वेयरस्पेस (Squarespace) ने एक बयान में पुष्टि की कि वह दुनियाभर में अपने कर्मचारियों की संख्या करीब 19% घटा रही है। इस फैसले से लगभग 300 कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित होगी। कंपनी ने कहा कि वह अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना चाहती है, ताकि फैसले तेजी से लिए जा सकें और कारोबार की प्राथमिकताओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। छंटनी का सबसे ज्यादा असर प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग विभागों पर पड़ने की बात सामने आई है। हालांकि, कंपनी ने अलग-अलग विभागों में प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की विस्तृत संख्या नहीं बताई है।

नौकरी जाने पर कर्मचारियों को मिलेंगी ये 6 सुविधाएं

स्क्वायरस्पेस (Squarespace) ने छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों के लिए आर्थिक और दूसरी तरह की सहायता देने का ऐलान किया है। कंपनी के CEO Anthony Casalena ने कर्मचारियों को भेजे गए इंटरनल मेमो में इसकी जानकारी दी। प्रभावित कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैं।

1- कम से कम 16 हफ्ते की सैलरी: कर्मचारियों को न्यूनतम 16 सप्ताह की बेस सैलरी मिलेगी। कंपनी में लंबे समय तक काम करने वालों को अतिरिक्त हफ्तों का भुगतान भी किया जाएगा।



2- हेल्थकेयर सुविधा: कर्मचारियों को मई 2027 तक हेल्थकेयर बेनिफिट्स मिलते रहेंगे।

3- RSU अवॉर्ड का भुगतान: पात्र कर्मचारियों को 20 नवंबर 2026 को वेस्ट होने वाले पुराने RSU कैश अवॉर्ड का भुगतान किया जाएगा।

4-करियर में मदद: कंपनी करियर कोचिंग, रिज्यूमे तैयार करने और नई नौकरी खोजने में सहायता देगी।

5- वर्क वीजा पर अतिरिक्त मदद: जिन कर्मचारियों का रोजगार वर्क वीजा से जुड़ा है, उन्हें अलग से सहायता दी जाएगी।

6- लैपटॉप रखने की अनुमति: प्रभावित कर्मचारी कंपनी के लैपटॉप अपने पास रख सकेंगे।

इस पैकेज के तहत मिलने वाली कुल रकम कर्मचारी की सैलरी, कंपनी में उसके कार्यकाल और लागू शर्तों पर निर्भर करेगी।

CEO Anthony Casalena ने कर्मचारियों को क्या बताया?

स्क्वेयरस्पेस (Squarespace) के CEO एंथोनी कैसालेना ने सोमवार को कर्मचारियों को भेजे गए एक इंटरनल मेमो में इस फैसले को कंपनी के इतिहास के कठिन फैसलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और काम करने के तरीके में पहले के मुकाबले कहीं तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में कंपनी के पुराने ऑपरेटिंग मॉडल में बदलाव करना जरूरी हो गया है। CEO के मुताबिक, अब कंपनी छोटी टीमों, ज्यादा जिम्मेदारी लेने वाले मैनेजर्स और सरल संगठनात्मक ढांचे के साथ काम करना चाहती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला सिर्फ किसी वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए नहीं लिया गया है। कंपनी अपने संगठन को आने वाले समय की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना चाहती है।

क्या AI की वजह से जा रही हैं स्क्वेयरस्पेस में नौकरियां?

स्क्वेयरस्पेस (Squarespace) में छंटनी ऐसे समय हुई है, जब वेबसाइट बनाने के कारोबार में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। द वर्ज (The Verge) की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में AI फीचर्स जोड़ रही है। पिछले कुछ सालों में जेनरेटिव AI ने वेबसाइट डिजाइन और डेवलपमेंट के काम को काफी बदल दिया है।

अब AI आधारित वेबसाइट बिल्डर और 'Vibe Coding' टूल्स की मदद से यूजर्स साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर वेबसाइट का डिजाइन और कई जरूरी फीचर्स तैयार कर सकते हैं। इसके लिए पहले की तरह ज्यादा कोडिंग या तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती। इससे वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया आसान और तेज हुई है। साथ ही, इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। हालांकि, Squarespace ने अपने आधिकारिक बयान में छंटनी की वजह सीधे तौर पर AI को नहीं बताया है। कंपनी ने इसे बदलते टेक्नोलॉजी माहौल और अपने कामकाज के ढांचे में बदलाव से जुड़ा फैसला बताया है।

Squarespace क्या काम करती है?

Squarespace एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो लोगों और कारोबारों को अपनी वेबसाइट बनाने और ऑनलाइन मौजूदगी स्थापित करने की सुविधा देती है। इसके प्लेटफॉर्म की मदद से छोटे कारोबारी, क्रिएटर्स, प्रोफेशनल्स और कंपनियां बिना ज्यादा तकनीकी जानकारी के वेबसाइट तैयार कर सकती हैं। कंपनी वेबसाइट डिजाइन, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े टूल्स भी उपलब्ध कराती है। AI आधारित वेबसाइट बिल्डर्स के तेजी से उभरने से इस पूरे कारोबार में बदलाव आ रहा है। ऐसे में Squarespace अपने संगठन और प्रोडक्ट्स को नए दौर के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है।

नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए आगे की चुनौती

करीब 300 कर्मचारियों की छंटनी से प्रभावित लोगों के सामने अब नई नौकरी तलाशने की चुनौती होगी। हालांकि, Squarespace की ओर से 16 हफ्ते की न्यूनतम सैलरी, मई 2027 तक हेल्थकेयर और करियर सपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। कंपनी के लिए भी यह बदलाव अहम होगा। छोटी टीमों और AI आधारित सुविधाओं के जरिए कामकाज तेज करने की योजना कितनी सफल होती है, यह आने वाले समय में पता चलेगा।