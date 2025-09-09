92% टूटकर ₹1 पर आया यह शेयर, अब कंपनी ने किया 1 पर 10 बोनस शेयर देने का ऐलान, खरीदने की लूट

यह इश्यू फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैपिटलाइज करके किया जाएगा। हालांकि, बोनस इश्यू के लिए शेयरहोल्डर और अन्य आवश्यक अप्रूवल भी जरूरी होंगे। कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

Spright Agro Share: स्प्राइट एग्रो के शेयर में आज मंगलवार को बीएसई पर 5% का अपर सर्किट लग गया। इसी के साथ यह शेयर ₹1.39 प्रति शेयर पहुंच गया। कंपनी के शेयरों में यह तेजी कंपनी की उस घोषणा के बाद आई जब उसने बताया कि उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक गुरुवार, 18 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। बैठक में कंपनी बोनस शेयर, डिविडेंड और एग्री टेक बिजनेस में एंट्री जैसे अहम प्रस्तावों पर विचार करेगी।

1 पर 10 बोनस शेयर देगी कंपनी कंपनी ने कहा कि बोर्ड बैठक में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। प्रस्ताव है कि कंपनी 10:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करे, यानी हर एक शेयर पर 10 बोनस शेयर। यह इश्यू फ्री रिजर्व और/या सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैपिटलाइज करके किया जाएगा। हालांकि, बोनस इश्यू के लिए शेयरहोल्डर और अन्य आवश्यक अप्रूवल भी जरूरी होंगे। कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

100 पर्सेंट डिविडेंड की भी घोषणा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस वित्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल पर 100% तक डिविडेंड की घोषणा या सिफारिश पर भी विचार करेगा। यह भी नियामकीय और शेयरहोल्डर की मंजूरी के बाद ही संभव होगा। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं हुई है।

कारोबार विस्तार पर ऐलान स्प्राइट एग्रो का बोर्ड कंपनी की AgriTech सेक्टर में रणनीतिक एंट्री पर भी विचार करेगा। कंपनी का उद्देश्य अपनी मौजूदा एग्रीकल्चर वैल्यू-चेन ऑपरेशंस को मजबूत और पूरक बनाना है। इसके तहत बोर्ड फिजिबिलिटी स्टडीज, पायलट प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप्स की संभावना पर चर्चा करेगा। इसमें शामिल हो सकते हैं:

- प्रिसिजन एग्रीकल्चर और फार्म ऑटोमेशन

- अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स या एग्रीकल्चरल ड्रोन

- डिजिटल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर

- पोस्ट-हार्वेस्ट और सप्लाई-चेन टेक्नोलॉजी

- फार्मर सर्विसेज और डेटा प्लेटफॉर्म्स

- कंट्रोल्ड-एन्वायरनमेंट और इनपुट्स टेक