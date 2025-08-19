कंपनी को मिला 1073 करोड़ रुपये का नया काम, शेयरों में 5% तक की तेजी, मल्टीबैगर है स्टॉक

एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड (SPML Infra Ltd) के शेयरों में आज मंगलवार को फिर से तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में आज 19 अगस्त को 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है।

एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड (SPML Infra Ltd) के शेयरों में आज मंगलवार को फिर से तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में आज 19 अगस्त को 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। इससे पहले सोमवार को कंपनी का शेयर 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बंद हुआ था। बता दें, SPML Infra Ltd के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह 1073 करोड़ रुपये का नया कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट, मध्यप्रदेश के इंदौर में मिला है।

क्या कुछ काम है? SPML Infra Ltd ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें यह नया वर्क ऑर्डर इंदौर नगर निगम से मिला है। यह वर्क ऑर्डर कंपनी को AMRUT 2.0 प्रोजेक्ट के तहत मिला है। इस वर्क ऑर्डर में 10 सालों के लिए ऑपरेशन और मेंटनेंस की जिम्मेदारी कंपनी के पास ही रहेगी।

इस प्रोजेक्ट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। जिसकी क्षमता 400MLD की होगी। बता दें, बीते महीने इसी कंपनी को राजस्थान के अजमेर में 385 करोड़ रुपये का काम मिला था।

52 वीक हाई के करीब पहुंचा भाव बीएसई में यह स्टॉक बढ़त के साथ मंगलवार को 305 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयरों का भाव दिन में 5 प्रतिशत 315 रुपये के लेवल तक पहुंच गया है। जोकि कंपनी के 52 वीक हाई 321.70 रुपये के बेहद करीब है। बता दें, एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड के शेयरों में तेजी के बाद आज नरमी भी देखने को मिली है। बिकवाली होने की वजह से यह स्टॉक 295.30 रुपये तक लुढ़क गया।

5 साल में 2899% चढ़ा भाव महज 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 70 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में इस कंपनी के शेयरों का भाव 37 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, बीते 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 2899 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।