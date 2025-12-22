पहले दिन रिकॉर्ड दांव, खुलते ही 20 गुना हो गया सब्सक्राइब, दहाड़ रहा GMP

संक्षेप: NSE के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 12 बजे तक यह इश्यू 17 गुना से अधिक सब्सक्राइब हो चुका था। जहां कंपनी ने 39.3 लाख शेयर ऑफर किए थे, वहीं निवेशकों की तरफ से 4.11 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां लग चुकी थीं।

Shyam Dhani Industries IPO: प्रीमियम मसाले बनाने वाली कंपनी श्याम धानी इंडस्ट्रीज का आईपीओ सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को खुलते ही निवेशकों के बीच छा गया। SME सेगमेंट का यह आईपीओ खुलने के कुछ ही मिनटों में फुल सब्सक्राइब हो गया। NSE के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को दोपहर 12:05 बजे तक, एसएमई आईपीओ को लगभग 20 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका था, जिसमें रिटेल हिस्सा 31 गुना और एनआईआई के लिए आरक्षित सेगमेंट 23 गुना सब्सक्राइब हुआ था। उस समय तक क्यूआईबी के हिस्से को कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था। इस तेज रिस्पॉन्स ने बाजार में इस आईपीओ को खास बना दिया है।

क्या है डिटेल सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ी भूमिका रिटेल निवेशकों की रही, जिन्होंने अपने कोटे को 17.62 गुना भर दिया। वहीं नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) ने भी मजबूत दिलचस्पी दिखाई और उनका हिस्सा 11.91 गुना सब्सक्राइब हुआ। अनलिस्टेड मार्केट में भी इस आईपीओ को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सोमवार को श्याम धानी इंडस्ट्रीज के शेयर ₹117 पर ट्रेड कर रहे थे, जो कि ₹70 के अपर प्राइस बैंड से ₹47 या करीब 67% प्रीमियम पर है। इससे लिस्टिंग गेन की उम्मीद और बढ़ गई है।

क्या चल रहा GMP श्याम धानी इंडस्ट्रीज का यह आईपीओ कुल ₹38.5 करोड़ का है और इसमें 5.5 मिलियन नए शेयर जारी किए गए हैं। इसमें कोई OFS नहीं है। इश्यू का प्राइस बैंड ₹65 से ₹70 प्रति शेयर रखा गया है और लॉट साइज 2,000 शेयर का है। रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 2 लॉट यानी 2,000 शेयर के लिए करीब ₹1.40 लाख का निवेश करना होगा। आईपीओ की सब्सक्रिप्शन विंडो 24 दिसंबर 2025 को बंद होगी, जबकि 26 दिसंबर को अलॉटमेंट फाइनल होने की संभावना है। कंपनी के शेयर 30 दिसंबर 2025 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं।