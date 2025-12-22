Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Spices manufacturer Shyam Dhani Industries day 1 fully subscribe 17x gmp surges huge
पहले दिन रिकॉर्ड दांव, खुलते ही 20 गुना हो गया सब्सक्राइब, दहाड़ रहा GMP

पहले दिन रिकॉर्ड दांव, खुलते ही 20 गुना हो गया सब्सक्राइब, दहाड़ रहा GMP

संक्षेप:

NSE के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 12 बजे तक यह इश्यू 17 गुना से अधिक सब्सक्राइब हो चुका था। जहां कंपनी ने 39.3 लाख शेयर ऑफर किए थे, वहीं निवेशकों की तरफ से 4.11 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां लग चुकी थीं।

Dec 22, 2025 12:24 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shyam Dhani Industries IPO: प्रीमियम मसाले बनाने वाली कंपनी श्याम धानी इंडस्ट्रीज का आईपीओ सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को खुलते ही निवेशकों के बीच छा गया। SME सेगमेंट का यह आईपीओ खुलने के कुछ ही मिनटों में फुल सब्सक्राइब हो गया। NSE के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को दोपहर 12:05 बजे तक, एसएमई आईपीओ को लगभग 20 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका था, जिसमें रिटेल हिस्सा 31 गुना और एनआईआई के लिए आरक्षित सेगमेंट 23 गुना सब्सक्राइब हुआ था। उस समय तक क्यूआईबी के हिस्से को कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था। इस तेज रिस्पॉन्स ने बाजार में इस आईपीओ को खास बना दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ी भूमिका रिटेल निवेशकों की रही, जिन्होंने अपने कोटे को 17.62 गुना भर दिया। वहीं नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) ने भी मजबूत दिलचस्पी दिखाई और उनका हिस्सा 11.91 गुना सब्सक्राइब हुआ। अनलिस्टेड मार्केट में भी इस आईपीओ को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सोमवार को श्याम धानी इंडस्ट्रीज के शेयर ₹117 पर ट्रेड कर रहे थे, जो कि ₹70 के अपर प्राइस बैंड से ₹47 या करीब 67% प्रीमियम पर है। इससे लिस्टिंग गेन की उम्मीद और बढ़ गई है।

क्या चल रहा GMP

श्याम धानी इंडस्ट्रीज का यह आईपीओ कुल ₹38.5 करोड़ का है और इसमें 5.5 मिलियन नए शेयर जारी किए गए हैं। इसमें कोई OFS नहीं है। इश्यू का प्राइस बैंड ₹65 से ₹70 प्रति शेयर रखा गया है और लॉट साइज 2,000 शेयर का है। रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 2 लॉट यानी 2,000 शेयर के लिए करीब ₹1.40 लाख का निवेश करना होगा। आईपीओ की सब्सक्रिप्शन विंडो 24 दिसंबर 2025 को बंद होगी, जबकि 26 दिसंबर को अलॉटमेंट फाइनल होने की संभावना है। कंपनी के शेयर 30 दिसंबर 2025 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं।

IPO का डिटेल

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के अनुसार, कंपनी आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल बिजनेस विस्तार में करेगी। इसमें से ₹13.26 करोड़ वर्किंग कैपिटल, ₹10 करोड़ कर्ज चुकाने, ₹6.35 करोड़ ब्रांडिंग और मार्केटिंग, और ₹1.63 करोड़ नई मशीनरी पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी अपने मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए भी फंड का इस्तेमाल करेगी। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार बिगशेयर सर्विसेज हैं, जबकि होलानी कंसल्टेंट्स इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।