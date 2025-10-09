स्पाइसजेट ने फ्लाइट सर्विस पर किए बड़े ऐलान, शेयर खरीदने की लूट, ₹35 से कम भाव
SpiceJet share price: प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन स्पाइसजेट के शेयरों में गुरुवार को तगड़ा उछाल आया। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को यह शेयर करीब 18 पर्सेँट उछलकर 33.66 रुपये तक पहुंच गया। यह तेजी ऐसे समय में आई है जब एयरलाइन कंपनी ने विंटर सीजन में पोर्ट ब्लेयर और उदयपुर के लिए नई फ्लाइट्स का ऐलान किया है।
एयरलाइन कंपनी के बड़े ऐलान
दरअसल, स्पाइसजेट ने 6 और 8 अक्टूबर को लगातार दो नेटवर्क अपडेट जारी किए, जिनमें कई नई फ्लाइट रूट्स और सर्दियों के मौसम में फ्लीट बढ़ाने की योजना का खुलासा किया गया। बीते 8 अक्टूबर को कंपनी ने बताया कि दिल्ली से कोलकाता के रास्ते अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के लिए दैनिक उड़ान शुरू की गई है। वहीं दिल्ली और मुंबई से उदयपुर के लिए 6 नवंबर को उड़ानें शुरू की जाएंगी।
इसके अलावा, 6 अक्टूबर को कंपनी ने दिवाली सीजन के लिए अयोध्या के लिए स्पेशल फ्लाइट्स की घोषणा की थी। इन उड़ानों की शुरुआत 8 अक्टूबर 2025 से दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से नॉन-स्टॉप डेली सर्विस के रूप में हुई है। कंपनी ने बताया कि मुंबई से अयोध्या के लिए उड़ानें भी जल्द शुरू की जा सकती हैं। यह कदम त्योहारी और सर्दियों के मौसम में बढ़ती यात्राओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे
स्पाइसजेट को जून में समाप्त तिमाही के दौरान उसे 238 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। कंपनी ने कहा कि विमानों के खड़े होने और अवकाश यात्रा की मांग में कमी से उसकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। एयरलाइन ने चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही में कुल 1,190.56 करोड़ रुपये की आय अर्जित की। एक साल पहले इसी अवधि में उसने 2,067.21 करोड़ रुपये की आय दर्ज की थी। एयरलाइन को जून तिमाही में 238 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में उसे 150 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।