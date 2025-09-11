स्पाइसजेट के लिए आई अच्छी खबर, 5% उछला शेयर, ₹35 के करीब भाव

प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के शेयर बुधवार को 5 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 35 रुपये के करीब पहुंच गए। शेयर में यह तेजी ऐसे समय में आई जब स्पाइसजेट का कार्लाइल एविएशन से 8.95 करोड़ डॉलर का ॠण समझौता हुआ है।

Spicejet share price: प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के शेयरों में गुरुवार को तूफानी तेजी देखी गई। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी स्पाइसजेट शेयर 5 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 35 रुपये के करीब पहुंच गया। शेयर में यह तेजी ऐसे समय में आई जब स्पाइसजेट का कार्लाइल एविएशन से 8.95 करोड़ डॉलर का ॠण समझौता हुआ है।

शेयर का परफॉर्मेंस स्पाइसजेट शेयर दिन के कारोबार में 5.41 प्रतिशत बढ़कर ₹34.85 पर पहुंच गया, जो इस साल 20 अगस्त के बाद से सबसे बड़ी इंट्राडे वृद्धि है। इस साल शेयर में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स में 1.7 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले अगस्त महीने में यह शेयर 31.25 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 79.90 रुपये है। शेयर का यह भाव पिछले साल था।

क्या हुआ है कार्लाइल एविएशन के साथ समझौता स्पाइसजेट ने कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स के साथ 8.95 करोड़ डॉलर का एक समझौता किया है, जिसके तहत भविष्य के विमानों और इंजनों के रखरखाव के लिए 7.96 करोड़ डॉलर की नकद रखरखाव निधि प्राप्त हुई है। इसके अलावा लीज संबंधी देनदारी के भुगतान के लिए 99 लाख डॉलर की नकद रखरखाव क्रेडिट राशि प्राप्त हुई है। यह समझौता एयरलाइन की नकदी में उल्लेखनीय वृद्धि करता है और इसके चल रहे पुनर्गठन प्रयासों को समर्थन प्रदान करता है।