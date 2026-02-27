बाजार बिखरा लेकिन 16 रुपये वाले शेयर ने भरी उड़ान, फ्यूचर को लेकर ब्रोकरेज सतर्क
स्पाइसजेट के शेयर की बात करें तो यह शेयर 15.90 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले उछलकर 17.15 रुपये तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में शेयर 16.08 रुपये पर बंद हुआ। कुछ विश्लेषकों ने निकट भविष्य में और गिरावट की आशंका जताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी।
Spicejet Share price: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को जब शेयर बाजार में भारी बिकवाली थी तब कुछ पेनी शेयर को खरीदने की होड़ थी। ऐसा ही एक शेयर स्पाइसजेट का है। प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन स्पाइसजेट के शेयर की बात करें तो यह शेयर 15.90 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले उछलकर 17.15 रुपये तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में शेयर 16.08 रुपये पर बंद हुआ। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर की क्लोजिंग 1.13% बढ़त के साथ हुई। स्पाइसजेट के शेयर की तेजी ऐसे समय में आई जब कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।
क्या है मामला?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली स्पाइसजेट एयरलाइन और उसके चेयरमैन अजय सिंह याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने अजय सिंह पर अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी जारी रखने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि याचिका में हाईकोर्ट के 144.5 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश को चुनौती दी गयी थी। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने हाईकोर्ट का 19 जनवरी का आदेश बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा कि उसने आदेश को ध्यान में ले लिया है और अदालत के सभी निर्देशों का पालन करेगी। इसके साथ ही स्पाइसजेट ने कहा कि इस घटनाक्रम का उसके दैनिक परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कलानिधि मारन और केएएल एयरवेज का मामला
यह विवाद कलानिधि मारन और केएएल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मध्यस्थता मामले से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनवरी में कहा था कि शीर्ष अदालत के 2023 के भुगतान एवं अनुपालन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। स्पाइसजेट ने 194.51 करोड़ रुपये देय होने को स्वीकार किया था। इसमें से 50 करोड़ रुपये पहले ही जमा किए जा चुके हैं, जबकि 144.51 करोड़ रुपये बाकी हैं। बता दें कि मामला 2015 के शेयर हस्तांतरण समझौते से जुड़ा है, जिसके तहत मारन और केएएल एयरवेज ने स्पाइसजेट में अपनी 58.46 प्रतिशत हिस्सेदारी अजय सिंह को बेची थी। एयरलाइन ने कहा कि वह मारन और केएएल एयरवेज को अब तक 730 करोड़ रुपये चुका चुकी है, जिसमें 580 करोड़ रुपये मूलधन और 150 करोड़ रुपये ब्याज शामिल हैं। शेष राशि अदालत के निर्देश के अनुरूप जमा कराई जाएगी।
शेयर का टारगेट प्राइस
कुछ विश्लेषकों ने निकट भविष्य में और गिरावट की आशंका जताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी। बिजनेस टुडे से लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड अंशुल जैन ने कहा- स्पाइसजेट पिछले 17 महीनों से लगातार गिर रहा है और पिछले महीने इसमें तेजी से गिरावट आई है। व्यापक स्तर पर बिकवाली हो रही है और वॉल्यूम भी अधिक है। निकट भविष्य में शेयर बाजार में उछाल की संभावना कम ही है। गिरावट का रास्ता अभी भी सबसे आसान है और जब तक बाजार संरचना में सुधार के स्पष्ट संकेत नहीं दिखते यह 9 रुपये से नीचे जा सकता है।
वहीं, मास्टरट्रस्ट के रवि सिंह ने कहा कि स्पाइसजेट का शेयर चार्ट पर कमजोर दिख रहा है और निकट भविष्य में 12 रुपये के स्तर तक गिर सकता है। उन्होंने निवेशकों को शेयर से बाहर निकलने की सलाह दी। बोनान्जा के तकनीकी विश्लेषक ड्रुमिल विथलानी के अनुसार स्पाइसजेट में एक मजबूत गिरावट देखी जा रही है। इसने हाल ही में 16 रुपये के महत्वपूर्ण सपोर्ट ज़ोन को तोड़ दिया है, जो अब तत्काल प्रतिरोध का काम कर रहा है। जब तक शेयर बेस फॉर्मेशन के संकेत नहीं दिखाता या 19-20 रुपये के जोन को फिर से हासिल नहीं कर लेता, तब तक नए लॉन्ग पोजीशन लेने से बचना चाहिए। 16-18 रुपये की ओर किसी भी गिरावट पर बिकवाली का दबाव पड़ सकता है, जबकि निरंतर कमजोरी शेयर को निकट भविष्य में 12-10 रुपये के स्तर तक खींच सकती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें