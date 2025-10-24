स्पाइसजेट के शेयर की उड़ान, एक दिन में 15% से ज्यादा चढ़ा, ₹40 के करीब है भाव
संक्षेप: शुक्रवार को स्पाइसजेट के शेयरों को खरीदने की होड़ मच गई। इस शेयर में 15 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई। यह शेयर 34 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले ट्रेडिंग के दौरान 39.67 रुपये तक पहुंच गया। शेयर 38.19 रुपये पर बंद हुआ।
SpiceJet airline share price: बाजार में बिकवाली के बीच शुक्रवार को प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन स्पाइसजेट के शेयरों को खरीदने की होड़ मच गई। इस शेयर में 15 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई। यह शेयर 34 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले ट्रेडिंग के दौरान 39.67 रुपये तक पहुंच गया। आठ अक्टूबर 2025 को शेयर 28.13 रुपये के निचले स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। इस लिहाज से शेयर रिकवरी मोड में नजर आ रहा है। पिछले साल नवंबर महीने में शेयर 64 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।
स्पाइसजेट की रेटिंग
हाल में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने स्पाइसजेट को 'क्रिसिल ए4 प्लस' रेटिंग दी है। क्रिसिल रेटिंग्स ने एक नोट में एयरलाइन के चल रहे पुनर्गठन प्रयासों, पूंजी जुटाने की क्षमता और पर्याप्त लिक्विडिटी स्थिति को इसकी प्रमुख ताकत बताया है। उसने कहा कि इस रेटिंग में एयरलाइन के अपनी लीज देनदारियों के एक बड़े हिस्से के लिए चल रहे पुनर्गठन प्रयासों का बड़ा योगदान है। इसके अलावा कंपनी ने क्यूआईपी के जरिये 3,000 करोड़ रुपये जुटाकर पूंजी जुटाने की क्षमता भी दिखाई है।
क्रिसिल ने स्पाइसजेट की पुनरुद्धार योजना पर भी प्रकाश डाला, जिसमें 2026 की शुरुआत तक 10 विमानों को परिचालन से हटाना और 18 विमानों के लिए डैम्प लीज समझौतों को अंतिम रूप देना शामिल है। इससे क्षमता में लगभग 2.5 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। एजेंसी को उम्मीद है कि मौजूदा त्योहारी मौसम में अतिरिक्त क्षमता तैनाती के साथ एयरलाइन का परिचालन मुनाफे में रहने की उम्मीद है।
333 करोड़ रुपये की नकदी
स्पाइसजेट के पास 333 करोड़ रुपये की मुक्त नकदी है। इसके अलावा, अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित नकदी भी है। इससे परिचालन खर्चों, ऋण अदायगी और पट्टे संबंधी देनदारियों के भुगतान को लेकर चिंता समाप्त होती है। इससे पहले, एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च ने लगातार दो बार स्पाइसजेट की रेटिंग अपग्रेड की थी। सितंबर 2025 में उसने स्पाइसजेट की दीर्घकालिक क्रेडिट रेटिंग को 'बीबी माइनस (स्थिर)' से अपग्रेड करके 'बीबी (स्थिर)' कर दिया था जबकि अल्पकालिक रेटिंग को 'ए4 प्लस' पर बनाये रखा।