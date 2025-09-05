इस एयरलाइन को हुआ 238 करोड़ रुपये का घाटा, शेयर बेचकर निकलने लगे निवेशक

इस तिमाही के दौरान कंपनी को 238 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। कंपनी ने कहा कि विमानों के खड़े होने और अवकाश यात्रा की मांग में कमी से उसकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर गिरकर बंद हुए।

Spicejet share price: प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन स्पाइसजेट ने जून में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी को 238 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। कंपनी ने कहा कि विमानों के खड़े होने और अवकाश यात्रा की मांग में कमी से उसकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। इस खबर के बीच शेयर में बड़ी गिरावट आई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर 35 रुपये के नीचे बंद हो गया।

बता दें कि कई चुनौतियों का सामना कर रही इस एयरलाइन ने चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही में कुल 1,190.56 करोड़ रुपये की आय अर्जित की। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि एक साल पहले इसी अवधि में उसने 2,067.21 करोड़ रुपये की आय दर्ज की थी।

क्या कहा एयरलाइन ने? स्पाइसजेट ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ जियो-पॉलिटिक्स स्थिति और प्रमुख बाजारों में हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण कंपनी के नतीजे काफी प्रभावित हुए, जिसके कारण अवकाश यात्रा की मांग कम रही। स्पाइसजेट ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और इंजन ओवरहाल की चुनौतियों के कारण खड़े विमानों को सेवा में वापस लाने में देरी ने स्थिति को और जटिल बना दिया।

स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा- इस तिमाही के नतीजे विमानन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाते हैं, जिनमें जियो पॉलिटिकल उथल-पुथल, प्रतिबंधित हवाई मार्ग और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एयरलाइन बेड़े की विश्वसनीयता बढ़ाने, लागत कम करने और नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है।